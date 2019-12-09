"Вова лжет даже молча": что выдали жесты Путина и Зеленского на нормандской встрече

Зеленский и Путин впервые встретились за одним столом / Reuters

И у украинского, и у российского президентов сегодня явно выдался не самый простой вечер: их жесты и мимика во время нормандской встречи в Париже выдавали внутреннее напряжение обоих с головой.

Об этом в комментарии Главреду рассказала психолог, физиогномист, специалист в области межличностного общения Аида Кацман.

"Владимир Путин – опытный политик, но даже у него проскальзывали весьма красноречивые жесты", – отметила Кацман.

Она напомнила, что, едва сев за стол переговоров – Путин почти сразу схватил в руки ручку и принялся ее вертеть.

"То есть сначала он сел как положено: руки в нижний замок, нейтральное лицо – позволил себя сфотографировать, и тут же дал себе волю. А ведь когда в руках активно теребят посторонние предметы – это признак лжи. Плюс Путин периодически смотрит влево. Когда человек отворачивает время от времени голову влево – он собирается соврать. То есть Владимир Владимирович еще даже не слова не сказал – а уже подал сразу несколько сигналов, что собирается быть, мягко говоря, не слишком искренним", – пояснила эксперт.

Читайте такжеЧем закончится встреча Зеленского и ПутинаАида Кацман уточнила, что ждать от политиков честных высказываний в прямом эфире – наивно. Но лишь у Путина из всех четверых участников встречи "ложь почти сочится из ушей".

Ненамного лучше обстоят дела и у Зеленского, отмечает эксперт.

"Здесь признаков лжи не наблюдается. Но сразу видно, что наш Володя очень нервничает. Сначала он перепутал свое кресло с креслом российского коллеги (хотя тут скорее оппонента). И кто-то, возможно, даже разглядит в этом некий знак: вот, мол, на место российского "царя" метит – значит, одолеет его. Но, если не трогать знаки и символы, а говорить чисто о психологии поведения, то подобная невнимательность – признак волнения. Ему ведь наверняка объяснили, где он будет сидеть. Он видел хотя бы краем глаза сидящих за этим креслом представителей российской делегации – но все равно перепутал", – констатировала Кацман.

И добавила, что, едва сев, Зеленский тут же потянулся за водой.

"Либо они перед выходом в зал поели острой шаурмы, либо у Владимира Александровича банально пересохло в горле от волнения. И вывод тут очевиден, как по мне", – считает психолог.

Читайте такжеУкраине предстоит заключить "похабный" мир с РоссиейВ заключение она отметила, что главы России и Украины слишком подчеркнуто не смотрят друг на друга.

"Их посадили друг напротив друга. Макрон и Меркель тут явно выступают в роли своего рода "прокладок", призванных сгладить острые углы. Но ни Путин, ни Зеленский ни разу не взглянули друг на друга, пока сидели за столом в ожидании начала беседы. Путин даже потолок принялся рассматривать, лишь вперед на Зеленского не смотреть", – описала психолог.

Таким образом, по словам Аиды Кацман, предпосылки для разговора не слишком хороши.

"И Путин, и Зеленский явно настроены друг к другу враждебно и ничего хорошего от оппонента не ждут. Плюс этот настрой российского лидера на заранее нечестную беседу. Всё это не вселяет оптимизма. Недаром умудренная Меркель ни разу не улыбнулась даже для камер", – резюмировала эксперт.