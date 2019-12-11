"Барыги деньги теряют, лакеев запустили": в Слуге народа призвали расследовать драку в Раде

В Слуге народа обратились к компам из-за драки в Раде / скриншот

В среду, 11 декабря, партия Слуга народа обратилась к правоохранителям расследовать нападение на депутата Верховной Рады Андрея Богданца на заседании комитета парламента по вопросам аграрной и земельной политики.

"Мы обращаемся к правоохранительным органам с требованием должным образом отреагировать на этот инцидент в соответствии с действующим законодательством. Мы обращаемся к руководству Верховной Рады и аппарата Верховной Рады с призывом обеспечить возможность стабильной работы комитета по аграрной политике", - сказано в сообщении Слуги народа на странице в Фейсбуке.

Отметим, в Слуге народа назвали нападение на депутата провокацией с целью срыва рассмотрения законопроекта №2178-10 о запуске рынка земли.

"Очень показательной для нас кооперация в попытке срыва работы комитета между представителями партий пророссийского направления и политических сил, которые называют себя патриотическими", - отметила в партии.

Отметим, в комментариях под сообщением украинцы обратили внимание на то, что Свобода по-другому не умеет.

"Свобода - це та організаці, яка спокійно жити та працювати не може, їй постійно потрібно щоб був якийсь конфлікт, і на фоні того конфлікту заявити про себе", - пишет Геннадий Зиневич.

"Мені здається, що за цім інцидентом стоїтб Юля, бо вона озвучує усі олігархічні переляка з приводу землі, шоб ніхто не зміг відібрати вже награбоване", - предположила Тамара Капранова.

При этом в соцсетях драку тоже активно комментируют.

"Барыги деньги теряют вот и лакеев своих всюду запускают, чтобы мешали слугам народа раскрывать их темные грабительские схемы по раскраданию Украины", - убежден Григорий Самойлов.

"Закон є в Україні? Доколи це кугутство і жлобство буде соромити Українців і Україну по світу. Якщо таке творять якісь 'активісти', то виходить їм все дозволено і вони чомусь недоторкані. То маруся з федіной і їх тюремний лексікой, то тепер ці "активісти. "доколі...", - отметила Ирина Шинкун.

Читайте также"Ломать через колено": Гончарук высказался о рынке земли в УкраинеНапомним, в среду, 11 декабря, произошла стычка в стенах Верховной Рады. В этот раз дрались во время заседания аграрного комитета в момент рассмотрения законопроекта № 2178-10 об открытии рынка сельхозземли.

В стычке участвовали народные избранники предыдущих созывов от ВО Свобода, а именно Андрей Леонов и Игорь Мирошниченко, с народным депутатом из Слуги народа Андреем Богданцем.

Соответствующее видео обнародовал в Facebook Андрей Якобчук. Согласно ролику, дрались у дверей в кабинет, в котором проходило само заседание парламентского комитета.

При этом в эфире одного из украинских телеканалов депутат от фракции Слуга народа Ирина Верещук рассказала, что драка началась из-за активистов, которые начали кричать на главу комитета Николая Сольского. Главное требование зачинщиков потасовки было снятие законопроекта с рассмотрения.