"Чтоб ты сдох! П*ц, старый пиз*абол": в Одессе маршрутчик с пассажиром устроили драку

Оппоненты эмоционально выясняют отношениях из-за оплаты проезда

В Одессе произошла драка между водителем маршрутного автобуса и пассажиром.

На опубликованном видео запечатлено, как оппоненты эмоционально выясняют отношениях из-за оплаты проезда.

При этом водитель утверждал, что не получил оплаты за проезд, а пассажир ему возражал, после чего оба вышли из автобуса, вероятно для того, чтобы продолжить общение с помощью кулаков.

"Я тебе дал 10 гривен!", "Ты что, п*ц?", "Ты, старый пиз*абол!", "Чтобы ты, с*ка, за эти 7 рублей сдох!", - кричали участники драки друг другу.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

Читайте также"Я е*ал вас, льготников, в рот": в Киеве маршрутчик напал на пассажира с УБД

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Днепре маршрутчик обложил матом пассажирку с льготами.