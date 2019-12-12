"Агрессия и маты": в Киеве учительница погорела на буллинге

В киевской школе учительницу обвинили в буллинге / УНИАН

В Подольском районе Киева учительница на протяжении нескольких дней на уроке кричала на малолетнюю ученицу и обижала ее, правоохранители составили на педагога админпротоколы.

Учительница оказывала психологическое давление еще на двух детей, сообщили в Главном управлении Нацполиции в столице.

В полиции добавили, что руководство школы подтвердило факт буллинга, были составлены протоколы. В школе назвали учительницу склонной к агрессивным действиям и обвинили в использовании нецензурных выражений по отношению к коллегам, родителям и детям.

"Работники сектора ювенальной превенции установили, что учительница на протяжении нескольких дней дважды во время урока кричала и оскорбляла малолетнюю школьницу, из-за чего последняя была вынуждена обратиться в медицинский пункт в связи с ухудшением самочувствия...", - отметили в ведомстве.

В отношении учительницы составили два протокола по ст. 173 (мелкое хулиганство) и один - по ст. 173-4 (буллинг участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Протоколы направлены для рассмотрения в Подольский суд Киева.

Ранее сообщалось, что в городе Нововолынск Волынской области в лицее №1 разгорелся скандал с участием учительницы. СМИ писали, что преподавательница устроила травлю ученицы четвертого класса, била ребенка указкой и публично унижала.