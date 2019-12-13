"Градами" по Киеву": адвокат заступился за фигурантку дела об убийстве Шеремета

Юлия Кузьменко / Соцсети

Адвокат Юлии Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, считает, что в действиях подзащитной нет состава преступления. При этом Владислав Добош поддержал Кузьменко.

"А что же такого сказала Юлия Кузьменко?... О том, что лупануть надо "Градами" по Киеву? Так я об этом тоже говорю. Почему? Потому что люди, которые живут в мирном городе, не каждый поймет, как чувствуют себя люди, на чьи дома падают бомбы. И что, это говорит о том, что я хочу Киев уничтожить? Или к морали взываю?.. Что такого преступного она там сказала? Ничего", - рассказал защитник журналистам в суде.

Кроме того, он заявил, что правоохранители исказили высказывания в адрес скандального волонтера Маруси Зверобой. По его словам, следствие "втюхивает побасенки", потому что Кузьменко просто обсуждала создание "сакральной жертвы" правительством.

Как ранее сообщал Главред, представители защиты Юлии Кузьменко потребовали отвода судьи Печерского райсуда столицы Сергея Вовка.