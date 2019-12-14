"Непростая пятница, 13": в Киеве на мосту Метро хитростью спасли жизнь парню

На киевском мосту Метро парень хотел покончить с собой, его спасли копы / УНИАН

В Киеве на мосту Метро в пятницу, 13 декабря, 23-летний парень хотел покончить с собой, сидел на перилах сооружения и рассказывал прибывшему экипажу полиции о своих проблемах.

Пока копы разговаривали с парнем, на место происшествия приехал еще один патруль - полицейские незаметно подошли к парню сзади и стащили с ограждения моста, пишет Информатор.

По данным издания, парень говорил правоохранителям, что хочет свести счеты с жизнью из-за кредитов, проблем с женой и наркотической зависимости. После спасения парня доставили в наркологическую больницу.

Напомним, 18 сентября вечером киевский мост Метро захватил мужчина - угрожал взорвать сооружение и сбил беспилотник силовиков. В тот же вечер мужчину задержали, позже суд его арестовал с возможностью внесения залога.