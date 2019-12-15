В Крыму ушла на дно списанная подводная лодка и разлились нефтепродукты

Утонула подлодка Черноморского флота РФ/ Фото:herooftheday10 / Facebook

В Севастополе в аннексированном Крыму затонул плавучий док со списанной подводной лодкой Б-380 Святой князь Георгий., которая входит в состав Черноморского флота России.

Как сообщает Интерфакс, плавдок ПД-16 ушел на дно в ночь на 15 декабря.

Однако уже на следующий день подводная лодка уже всплыла на поверхность и находится на плаву. Она опрокинулась на свой левый борт, уткнувшись своей рубкой в борт плавдока.

Причиной инцидента с подложкой называют ее аварийное техническое состояние.

К месту аварии подошел буксир, который устанавливает ограждение. Впоследствии был замечен разлив нефтепродуктов в Черное море и начались работы по его экстренной ликвидации, которые завершились успешно. Корпус лодки пришвартовали к причальной стенке. На утилизацию подводную лодку отправят уже завтра и проведут ее ускоренными темпами.

Сообщается, что никакой опасности для жизни людей и экологии данный инцидент не представляет.

Как известно, плавдок ПД-16 был заложен в 1938 году.

Напомним, 11 декабря в Приморском крае России частично затонула 72-метровая дизель-электрическая подлодка Б-260 Чита проекта 877 Палтус, которая входила в состав Тихоокеанского флота. Подлодка частично затонула у Находки в Японском море при буксировке на утилизацию, она шла без экипажа и топлива. Сообщалось, что жертв и загрязнения нет.