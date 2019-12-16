В Сумах неизвестные в балаклавах напали на "слугу народа"

Михаил Ананченко опубликовал фото с ссадинами на лице / Фото Facebook

Народный депутат от партии Слуга народа Михаил Ананченко заявил, что на него совершили нападение двое неизвестных в балаклавах. По его словам, инцидент произошел вечером в воскресенье, 15 декабря, в Сумах.

Ананченко рассказал, что на него напали возле подъезда. Случившееся нардеп связывает со своей политической деятельностью.

"Возвращаясь домой, в родном городе Сумы, на меня возле подъезда напали двое молодчиков в балаклавах. Такие дерзкие действия я связываю с моей политической деятельностью и с голосованием на следующей пленарной неделе", - написал народный избранник на своей странице в Facebook и опубликовал фото, на котором видны ссадины на лице.

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