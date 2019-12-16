Псы, копы и пьяный прохожий: ночью в Киеве разыгралась сцена из артхаусного кино

Мужчина под градусом разбил нагрудную камеру девушке-патрульной / Фото Информатор

Поздно вечером в воскресенье, 15 декабря, в Киеве на Троещине произошло ЧП. Сначала женщина натравила на местную жительницу своего питбуля, а потом пьяный прохожий устроил потасовку с полицейскими.

Инцидент разыгрался в Деснянском районе возле подъезда дома номер 45б по улице Закревского. Как сообщает Информатор, две девушки выгуливали собак, у одной из собачниц было три пса, у дрогой – два, в том числе и питбультерьер. По неизвестной причине между ними возникла словесная перепалка, потом одна из них натравила на оппонентку своего бойцовского пса без намордника. Девушка Юлия начала звонить в полицию и своему супругу, который работал таксистом неподалеку. Когда муж потерпевшей приехал на место инцидента, то питбуль напал уже на него. Пес пытался запрыгнуть в окно автомобиля и поцарапал когтями двери.

Фото Информатор

Со временем к месту событий прибыл экипаж патрульной полиции. Конфликт почти удалось урегулировать, но вмешался пьяный прохожий, который явно был под градусом. Мужчина почему-то решил, что во всем виноваты копы и устроил с ними потасовку. В результате он разбил нагрудную камеру девушке-патрульной. Правоохранители были вынуждены были применить спецсредства. Впоследствии пьяный мужчина объяснить свои действия не смог. Задержанного доставили в отделение полиции.

Пьяный мужчина объяснить своих действий не смог / Фото Информатор

Собачница, которая решила проверить бойцовские качества своего пса на людях, отделалась админпротоколом по статье 154 КУпАП (нарушение правил содержания собак).

Напомним, 12 декабря в Житомире психически нездоровый мужчина атаковал женщину с маленьким ребенком на руках,. Сперва он толкнул ее, а потом стал лупить руками и ногами. Ребенок, бывший на руках у женщины, не пострадал.