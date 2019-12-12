Страшная агрессия: в Житомире неадекват отколошматил женщину с ребенком на руках - видео

Момент драки / скриншот из видео

В Житомире психически нездоровый мужчина атаковал женщину с маленьким ребенком на руках, нанеся серьезные побои. Сперва он толкнул ее, а потом стал лупить руками и ногами.

Момент избиения оказался заснят на уличные видеокамеры. Поэтому нападавшего быстро опознали, сообщают местные СМИ. Им оказался 32-летний горожанин, который давно лечится от психического заболевания. Однако ранее в агрессивном поведении он не был замечен.

Ребенок, бывший на руках у женщины, не пострадал.

Неадекватного мужчину полиция задержала, однако после допроса отпустила домой. Сейчас назначено проведение результатов психиатрической экспертизы. По ее результатам будет решаться вопрос о принудительном лечении нападавшего.

Напомним, ранее 45-летний мужчина избил женщину-копа в Ровно. До этого СМИ сообщали, что в Одессе парень избил семерых дам.