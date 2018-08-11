“Удар с локтя в лицо”. В Одессе парень избил семь женщин — СМИ

В Одессе парень ударил семь женщин, сказала одна из пострадавших / ТСН

В субботу, 11 августа, в Приморском районе Одессы злоумышленник избил семь женщин, в частности, беременную, одну из них он ударил “с локтя в лицо”.

Парень ударил в область солнечного сплетения эксперта по недвижимости Оксану Садыченко, пишет УНИАН со ссылкой на слова потерпевшей.

“Почувствовала резкую боль в районе солнечного сплетения, согнулась и только потом поняла, что это был чей-то удар. Присела, закрыла глаза и начала кричать. Ко мне подбежали люди, и через мгновенье я услышала еще один женский крик”, — отметила она.

Собеседница добавила, что нападавший — Размик Карапетян, 1993 года рождения, шел по улицам и бил всех подряд женщин. По предварительным данным, он был под воздействием наркотического вещества.

“… где-то в ста метрах от меня он ударил девушку с локтя в лицо, она упала и об бордюр и чуть не сломала руку. Теперь у нее гематомы под глазом и на кисти. Она была в солнечных очках, и хорошо, что очки не разрезали ей лицо”, — добавила Садыченко.

Пострадавшая сказала, что беременную злоумышленник также ударил в лицо. Нападавшего задержали несколько мужчин — спутники некоторых потерпевших и случайные очевидцы, и передали его прибывшим полицейским. В Главном управлении Нацполиции подтвердили, что получили заявления потерпевших.

Ранее сообщалось, что в поселке городского типа Гостомель (находится под Киевом) депутат от партии УКРОП Николай Пасальский выгуливал своего путбуля без поводка, женщина сделала ему замечания, из-за него политик ее ударил в лицо.