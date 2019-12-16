Поставил на уши 15 экипажей: в Киеве 18-летний парень на Мерседесе устроил гонки с копами

На скорости под 200 км/ч "гонщик" успел проехать четыре района столицы / Фото Киев Оперативный

Прошлой ночью в Киеве 18-летний парень устроил погоню с полицией. У юного гонщика не было водительского удостоверения, а носился по городу он в Мерседесе своего отца.

Ловили "Шумахера" в течение получаса 15 экипажей патрульной полиции. На скорости под 200 километров в час он успел проехать четыре района столицы и мчался на все красные светофоры.

"Даниил на папкином Mercedes поднял на уши четыре района и как минимум 15 экипажей полиции! За нарушение ПДД его пытались остановить еще на улице Липской, он тут же стал убегать, проезжая на все красные светофоры! Проехал по Печерскому району, Голосеевскому и потом через мост Патона переехал на Березняки, откуда направился в сторону Русановки. Во время погони скорость иногда приближалась к 200 км/час", - сообщает Киев Оперативный в Facebook.

Патрульным удалось заблокировать автомобиль лихача на улице Панельной. Водитель был трезв и не под воздействием наркотиков. Задержанный объяснил попытку бегства тем, что не хотел попасться на том, что катался без прав.

Копам удалось заблокировать авто беглеца / Фото Киев Оперативный

Похоже, парень не скоро снова сядет за руль / Фото Киев Оперативный

В Telegrаm-канале Киев Оперативный опубликовали видео разговора патрульных и задержанного. Судя по всему, молодой человек был озадачен не тем, что гонял по городу с бешеной скоростью, а тем, что ему не объяснили причину остановки. К слову, парень должен был сдавать экзамены в автошколе буквально на следующий день после инцидента.

Напомним, 10 августа в Голосеевском районе Киева была масштабная погоня - несколько патрульных автомобилей пытались остановить BMW X5, который мчался по городу. В результате авто перевернулось на бок и влетело в отбойник крышей. В машине находились трое парней и девушка, водителя и одного из пассажиров забрала скорая помощь.