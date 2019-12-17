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Украинские потребители определили продукты и услуги №1 в Украине новости компании

17 декабря 2019, 12:40

7 декабря состоялась девятнадцатая церемония награждения победителей международного фестиваля-конкурса "Выбор года".

В Украине навали лучших производителей товаров

7 декабря состоялась девятнадцатая церемония награждения победителей международного фестиваля-конкурса "Выбор года". В рамках исследования потребители выбрали лучших в 50-ти категориях товаров, отвечая на вопрос: какую компанию / торговую марку вы считаете лучшей в указанной номинации? За первенство в своей номинации соревновались более 300 компаний.

При формировании итогового бала учитывались результаты опроса представителей профессионального сообщества, а также высокого жюри. Церемония награждения победителей состоялась в концертном зале отеля InterContinental Kyiv. Поздравляли владельцев компаний и брендов организаторы конкурса и украинские звезды: Гайтана, "С.К.А.Й.", Влад Дарвин, Alyosha, Злата Огневич, Екатерина Кухар.

Генеральный спонсор церемонии награждения — торговая марка Nexans (теплый пол от компании "Разумный дом"). Официальный игристый спонсор — шампанское Schlumberger.

Методика определения товаров и услуг №1 разработана компанией Fеstivals International (USA): она комплексно оценивает позицию товара, услуги и компании-производителя на рынке. Преобладающее значение в итоговой оценке (40%) имеет голос потребителей. Все победители получают награду — медаль "Выбор года", которую используют в онлайн-коммуникации, на упаковке или в промозонах торговых центров. За 19 лет существования награды она завоевала авторитет среди потребителей: 57% украинцев ориентируются на медаль "Выбор года" при покупке. 

Список победителей международного фестиваля-конкурса "Выбор года-2019"

  • Производитель школьных и офисных досок года UKRBOARDS
  • Сервис онлайн-кредитования года  Moneyveo
  • Клиника хирургии года Valikhnovski Surgery Institute
  • Твердый сыр года КОМО
  • Плавленый сыр года КОМО
  • Производитель года сухих кондитерских изделий "Київхліб"
  • Пирожные года "БКК Киев"
  • Душ года Hansgrohe
  • Стиральная машина года LG Electronics
  • Холодильник года LG Electronics
  • Клиника репродуктивной медицины года МЦ "Мать и дитя"
  • Мебель года для ванной комнаты "Аква Родос"
  • Парогенератор года Tefal
  • Электрогриль года Tefal
  • Мыло года Dove
  • Садовая техника года Kärcher
  • Уборочная техника года Kärcher
  • Торгово-развлекательный комплекс года Gulliver
  • Бизнес-центр года класса А Gulliver
  • Девелоперская компания года в пригороде Киева Строительная группа "Синергия"
  • Жилой комплекс года с концепцией "Город в городе" ЖК "Чайка"
  • Жилой комплекс года бизнес-класса в г. Киев ЖК А52
  • Автобусные туры года "Аккорд-тур"
  • Сеть центров лазерной и эстетической косметологии года "Лазерхауз"
  • Центр года лазерной эпиляции "Лазерхауз"
  • Диетические добавки года Herbalife Nutrition
  • Программа года для коррекции массы тела Herbalife Nutrition
  • Отечественный производитель года одежды для женщин VOVK
  • Электрический теплый полгода Nexans
  • Сеть бутиков натуральной, косметики года Yves Rocher
  • Ватная продукция года Novita
  • Бумажные изделия года Selpak
  • Украинский интернет-сервис погоды года Gismeteo.ua
  • Детская косметика года Johnson’s Baby
  • Ополаскиватель года для ухода за ротовой полостью Listerine
  • Растительные леденцы года при кашле "Доктор МОМ"
  • Слабительный препарат года в клизмах "Мікролакс"
  • Магазины года красоты и здоровья EVA
  • Облачный сервис электронного документооборота года Document.Online
  • Альтернативные продукты года для курильщиков IQOS
  • Сеть барбер-шопов года "ЦирюльникЪ"
  • Препарат года фолиевой кислоты и йода для будущих мам "Фолио"
  • Национальная сеть торговых центров года "Эпицентр"
  • Рыбный ресторан года "Черноморка"
  • Коммерческая программа года для подачи отчетности и электронного документооборота M.E.Doc
  • Развлекательный центр года для детей Семейный парк развлечений "Галактика"
  • Сеть ресторанов итальянской кухни года Mafia
  • Жилой комплекс года в пригороде Киева "Уютный квартал"

Победителям вручили авторитетную награду медаль "Выбор года" атрибут лучших товаров Украины.

www.choice-of-the-year.com.ua

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