В Украине навали лучших производителей товаров

7 декабря состоялась девятнадцатая церемония награждения победителей международного фестиваля-конкурса "Выбор года". В рамках исследования потребители выбрали лучших в 50-ти категориях товаров, отвечая на вопрос: какую компанию / торговую марку вы считаете лучшей в указанной номинации? За первенство в своей номинации соревновались более 300 компаний.

При формировании итогового бала учитывались результаты опроса представителей профессионального сообщества, а также высокого жюри. Церемония награждения победителей состоялась в концертном зале отеля InterContinental Kyiv. Поздравляли владельцев компаний и брендов организаторы конкурса и украинские звезды: Гайтана, "С.К.А.Й.", Влад Дарвин, Alyosha, Злата Огневич, Екатерина Кухар.

Генеральный спонсор церемонии награждения — торговая марка Nexans (теплый пол от компании "Разумный дом"). Официальный игристый спонсор — шампанское Schlumberger.

Методика определения товаров и услуг №1 разработана компанией Fеstivals International (USA): она комплексно оценивает позицию товара, услуги и компании-производителя на рынке. Преобладающее значение в итоговой оценке (40%) имеет голос потребителей. Все победители получают награду — медаль "Выбор года", которую используют в онлайн-коммуникации, на упаковке или в промозонах торговых центров. За 19 лет существования награды она завоевала авторитет среди потребителей: 57% украинцев ориентируются на медаль "Выбор года" при покупке.

Список победителей международного фестиваля-конкурса "Выбор года-2019"

Производитель школьных и офисных досок года UKRBOARDS

Сервис онлайн-кредитования года Moneyveo

Клиника хирургии года Valikhnovski Surgery Institute

Твердый сыр года КОМО

Плавленый сыр года КОМО

Производитель года сухих кондитерских изделий "Київхліб"

Пирожные года "БКК Киев"

Душ года Hansgrohe

Стиральная машина года LG Electronics

Холодильник года LG Electronics

Клиника репродуктивной медицины года МЦ "Мать и дитя"

Мебель года для ванной комнаты "Аква Родос"

Парогенератор года Tefal

Электрогриль года Tefal

Мыло года Dove

Садовая техника года Kärcher

Уборочная техника года Kärcher

Торгово-развлекательный комплекс года Gulliver

Бизнес-центр года класса А Gulliver

Девелоперская компания года в пригороде Киева Строительная группа "Синергия"

Жилой комплекс года с концепцией "Город в городе" ЖК "Чайка"

Жилой комплекс года бизнес-класса в г. Киев ЖК А52

Автобусные туры года "Аккорд-тур"

Сеть центров лазерной и эстетической косметологии года "Лазерхауз"

Центр года лазерной эпиляции "Лазерхауз"

Диетические добавки года Herbalife Nutrition

Программа года для коррекции массы тела Herbalife Nutrition

Отечественный производитель года одежды для женщин VOVK

Электрический теплый полгода Nexans

Сеть бутиков натуральной, косметики года Yves Rocher

Ватная продукция года Novita

Бумажные изделия года Selpak

Украинский интернет-сервис погоды года Gismeteo.ua

Детская косметика года Johnson’s Baby

Ополаскиватель года для ухода за ротовой полостью Listerine

Растительные леденцы года при кашле "Доктор МОМ"

Слабительный препарат года в клизмах "Мікролакс"

Магазины года красоты и здоровья EVA

Облачный сервис электронного документооборота года Document.Online

Альтернативные продукты года для курильщиков IQOS

Сеть барбер-шопов года "ЦирюльникЪ"

Препарат года фолиевой кислоты и йода для будущих мам "Фолио"

Национальная сеть торговых центров года "Эпицентр"

Рыбный ресторан года "Черноморка"

Коммерческая программа года для подачи отчетности и электронного документооборота M.E.Doc

Развлекательный центр года для детей Семейный парк развлечений "Галактика"

Сеть ресторанов итальянской кухни года Mafia

Жилой комплекс года в пригороде Киева "Уютный квартал"

Победителям вручили авторитетную награду медаль "Выбор года" атрибут лучших товаров Украины.

www.choice-of-the-year.com.ua