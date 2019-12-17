7 декабря состоялась девятнадцатая церемония награждения победителей международного фестиваля-конкурса "Выбор года".
7 декабря состоялась девятнадцатая церемония награждения победителей международного фестиваля-конкурса "Выбор года". В рамках исследования потребители выбрали лучших в 50-ти категориях товаров, отвечая на вопрос: какую компанию / торговую марку вы считаете лучшей в указанной номинации? За первенство в своей номинации соревновались более 300 компаний.
При формировании итогового бала учитывались результаты опроса представителей профессионального сообщества, а также высокого жюри. Церемония награждения победителей состоялась в концертном зале отеля InterContinental Kyiv. Поздравляли владельцев компаний и брендов организаторы конкурса и украинские звезды: Гайтана, "С.К.А.Й.", Влад Дарвин, Alyosha, Злата Огневич, Екатерина Кухар.
Генеральный спонсор церемонии награждения — торговая марка Nexans (теплый пол от компании "Разумный дом"). Официальный игристый спонсор — шампанское Schlumberger.
Методика определения товаров и услуг №1 разработана компанией Fеstivals International (USA): она комплексно оценивает позицию товара, услуги и компании-производителя на рынке. Преобладающее значение в итоговой оценке (40%) имеет голос потребителей. Все победители получают награду — медаль "Выбор года", которую используют в онлайн-коммуникации, на упаковке или в промозонах торговых центров. За 19 лет существования награды она завоевала авторитет среди потребителей: 57% украинцев ориентируются на медаль "Выбор года" при покупке.
Список победителей международного фестиваля-конкурса "Выбор года-2019"
- Производитель школьных и офисных досок года UKRBOARDS
- Сервис онлайн-кредитования года Moneyveo
- Клиника хирургии года Valikhnovski Surgery Institute
- Твердый сыр года КОМО
- Плавленый сыр года КОМО
- Производитель года сухих кондитерских изделий "Київхліб"
- Пирожные года "БКК Киев"
- Душ года Hansgrohe
- Стиральная машина года LG Electronics
- Холодильник года LG Electronics
- Клиника репродуктивной медицины года МЦ "Мать и дитя"
- Мебель года для ванной комнаты "Аква Родос"
- Парогенератор года Tefal
- Электрогриль года Tefal
- Мыло года Dove
- Садовая техника года Kärcher
- Уборочная техника года Kärcher
- Торгово-развлекательный комплекс года Gulliver
- Бизнес-центр года класса А Gulliver
- Девелоперская компания года в пригороде Киева Строительная группа "Синергия"
- Жилой комплекс года с концепцией "Город в городе" ЖК "Чайка"
- Жилой комплекс года бизнес-класса в г. Киев ЖК А52
- Автобусные туры года "Аккорд-тур"
- Сеть центров лазерной и эстетической косметологии года "Лазерхауз"
- Центр года лазерной эпиляции "Лазерхауз"
- Диетические добавки года Herbalife Nutrition
- Программа года для коррекции массы тела Herbalife Nutrition
- Отечественный производитель года одежды для женщин VOVK
- Электрический теплый полгода Nexans
- Сеть бутиков натуральной, косметики года Yves Rocher
- Ватная продукция года Novita
- Бумажные изделия года Selpak
- Украинский интернет-сервис погоды года Gismeteo.ua
- Детская косметика года Johnson’s Baby
- Ополаскиватель года для ухода за ротовой полостью Listerine
- Растительные леденцы года при кашле "Доктор МОМ"
- Слабительный препарат года в клизмах "Мікролакс"
- Магазины года красоты и здоровья EVA
- Облачный сервис электронного документооборота года Document.Online
- Альтернативные продукты года для курильщиков IQOS
- Сеть барбер-шопов года "ЦирюльникЪ"
- Препарат года фолиевой кислоты и йода для будущих мам "Фолио"
- Национальная сеть торговых центров года "Эпицентр"
- Рыбный ресторан года "Черноморка"
- Коммерческая программа года для подачи отчетности и электронного документооборота M.E.Doc
- Развлекательный центр года для детей Семейный парк развлечений "Галактика"
- Сеть ресторанов итальянской кухни года Mafia
- Жилой комплекс года в пригороде Киева "Уютный квартал"
Победителям вручили авторитетную награду медаль "Выбор года" атрибут лучших товаров Украины.