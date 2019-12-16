Избиение депутата от Слуги народа в Суммах инсценировала СБУ

Михаил Ананченко оказался избит понарошку / Фото Facebook

Сотрудники Службы безопасности Украины заявили о предупреждении в Суммах насильственных действий в отношении народного депутата из фракции Слуга народа Михаила Ананченко посредством инсценировки покушения на него.

Как сообщает пресс-центр СБУ, силовики получили информацию о готовящемся преступлении в отношении нардепа, которое связано с выполнением его должностных обязанностей.

Известно, что вероятные исполнители получили от организатора оговоренное денежное вознаграждение.

"Во время его проведения действия лиц, причастных к правонарушению, были взяты под контроль, благодаря чему причинение возможных телесных повреждений или других насильственных действий в отношении народного избранника было предотвращено. С целью получения максимально объективной и полной доказательной базы в отношении всех участников указанного покушения, прежде всего в отношении организатора, было принято решение о размещении в социальной сети сообщения "заказанного" народного депутата о нападении на него двух молодых людей в балаклавах", - сказано в сообщении.

В ведомстве отчитались, что инсценировка позволила задокументировать действия организатора и исполнителей.

Как ранее сообщалось, народный депутат от партии Слуга народа Михаил Ананченко заявил, что на него совершили нападение двое неизвестных в балаклавах. По его словам, инцидент произошел вечером в воскресенье, 15 декабря, в Сумах.

Напомним, это не первый случай инсценировки СБУ. Вечером 29 мая 2018 года полиция объявила, что Аркадий Бабченко убит тремя выстрелами в спину, и опубликовала фоторобот убийцы. Спустя день, 30 мая, журналист появился перед журналистами на пресс-брифинге СБУ, глава СБУ Василий Грицак заявил, что заказчиком убийства выступали российские спецслужбы.