"Страшный сон": Кулеба рассказал о состоянии своих детей после жуткого ДТП

Николай Кулеба / УНИАН

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, попавший вместе с детьми в жуткое ДТП, рассказал о состоянии сыновей. По его словам, все пострадавшие чувствуют себя значительно.

"Слава Богу, в этой страшной аварии все остались живы и чувствуют себя уже значительно лучше. Водителю автобуса, Вадиму, о состоянии которого я беспокоился изначально, была предоставлена ​​вся необходимая помощь, он уже через неделю после аварии вернулся к работе", – сообщил Кулеба в комментарии Интерфакс-Украины.

При этом он отметил, что его младший сын уже находиться дома, но в больнице остается старший.

"Врачи говорят, что, несмотря на положительную динамику, его выздоровление и дальнейшая реабилитация – это длительный процесс", – указал чиновник.

Кроме того, он заявил, что тоже чувствует себя значительно лучше, но поврежденные ребра дают о себе знать.

"Знаете, я бесконечно люблю своих детей. Они – самое ценное, что у меня есть. Я даже представить не могу, как такое могло произойти, учитывая, что я всегда ответственно отношусь к вождению, тем более, когда в авто дети! Это как какой-то страшный сон", – подытожил Кулеба.

Как ранее сообщал Главред, второй участник жуткого ДТП, водитель микроавтобуса Вадим рассказал, что получил финансовую помощь от уполномоченного президента Украины по правам ребенка Николая Кулебы.