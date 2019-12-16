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"Страшный сон": Кулеба рассказал о состоянии своих детей после жуткого ДТП

16 декабря 2019, 21:16

Николай Кулеба заявил, что старший сын все еще находиться в больнице.

Николай Кулеба
Николай Кулеба / УНИАН

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, попавший вместе с детьми в жуткое ДТП, рассказал о состоянии сыновей. По его словам, все пострадавшие чувствуют себя значительно.

"Слава Богу, в этой страшной аварии все остались живы и чувствуют себя уже значительно лучше. Водителю автобуса, Вадиму, о состоянии которого я беспокоился изначально, была предоставлена ​​вся необходимая помощь, он уже через неделю после аварии вернулся к работе", – сообщил Кулеба в комментарии Интерфакс-Украины.

При этом он отметил, что его младший сын уже находиться дома, но в больнице остается старший.

"Врачи говорят, что, несмотря на положительную динамику, его выздоровление и дальнейшая реабилитация – это длительный процесс", – указал чиновник.

Кроме того, он заявил, что тоже чувствует себя значительно лучше, но поврежденные ребра дают о себе знать.

"Знаете, я бесконечно люблю своих детей. Они – самое ценное, что у меня есть. Я даже представить не могу, как такое могло произойти, учитывая, что я всегда ответственно отношусь к вождению, тем более, когда в авто дети! Это как какой-то страшный сон", – подытожил Кулеба.

Как ранее сообщал Главред, второй участник жуткого ДТП, водитель микроавтобуса Вадим рассказал, что получил финансовую помощь от уполномоченного президента Украины по правам ребенка Николая Кулебы.

ДТП дети Николай Кулеба
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