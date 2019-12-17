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Языковой омбудсмен не возражает против матов и суржика писателей

17 декабря 2019, 00:09

Монахова отметила, что творческие люди могут использовать художественный прием.

Татьяна Монахова
Татьяна Монахова разрешила писателям материться / novosti-n.org

Языковой омбудсмен Татьяна Монахова высказала мнение, что творческие люди могут в своих работах использовать нецензурную лексику и суржик.

В интервью Укринформу она отметила, что в Украине существует плеяда писателей-постмодернистов, которые в качестве художественного приема используют маты и суржик.

"Например, если Сергей Жадан пишет стихотворение, и там есть нецензурная лексика, он это делает не для того, чтобы оскорбить или унизить государственный язык. Он художник, он так видит. Но другое дело, если к микрофону выходит человек и начинает утверждать, что украинский язык - это никакой не язык, это диалект какого-то другого языка, он недостоин обслуживать сферы жизни, и подает оценочные суждения, которые оскорбляют украинский язык", - объяснила различие Монахова.

По словам омбудсмена, правоту писателей должна выяснить лингвистическая экспертиза.

"Если это касается искусства - это одна история. А если у кого-то цель оскорбить чувства людей, которые говорят на украинском языке, и государственный язык вообще, то это совершенно другая история, и мы будем принимать все меры, предусмотренные законом... Будет четко прописан алгоритм, критерий того, умышленно ли это сделано, или это искусство. Я бы советовала не паниковать, в конце концов, мы современные люди и понимаем, что в искусстве художнику разрешено все", - отметила она.

Читайте такжеИзвестный писатель пояснил, почему в сюжете книги присоединил Крым к РоссииМонахова добавила, что в Украине будет создана языковая коллегия, где каждый сможет прийти и высказать свое мнение.

"При секретариате будет создана общественная коллегия, поскольку нам нужен фидбэк от граждан. Мы будем приглашать к диалогу и активистов по языковым вопросам, людей, которые активно защищают язык, и языковедов, и писателей, всех желающих. Даже если человек работает в супермаркете на кассе, но переживает за судьбу украинского языка, пусть приходит, выражает свои предложения, мысли, наблюдения. Это должен быть диалог с обществом", - пояснила чиновница.

В свои полномочия Монахова вступит через шесть месяцев. Она намерена создать секретариат, который будет заниматься вопросами жалоб, судебных тяжб и исполнения языкового закона.

Напомним, уполномоченную по защите украинского языка Татьяну Монахову, которую недавно назначили на эту должности, обвили в покрывательстве домогательств и шантаже.

Как ранее сообщалось, в Киеве бизнесмен Александр Меламуд заявил об открытии студии для детей, где преподавание будет полностью вестись на русском языке. Так он намерен противостоять инициативе языкового омбудсмена Татьяны Монаховой, предложившей штрафовать русскоязычные кружки для детей.

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