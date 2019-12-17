Депутат киевского облсовета в составе банды вымогал почти миллион долларов у бизнесменов

Копы зафиксировали факт наглого вымогательства / Фото pixabay.com

Столичные правоохранители задержали преступную группу, которая занималась вымогательством. У двух бизнесменов злоумышленники требовали 860 тысяч долларов. В составе банды из шестерых человек был и депутат областного совета, имя которого не называется.

Вымогатели угрожали бизнесменам применением насилия в отношении их самих и членов их семей, уничтожением и завладением имуществом, сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Шестерым активным фигурантам сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 4 ст. 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

На данный момент правоохранители продолжают досудебное расследование в уголовных процессах.

Напомним, следователи Государственного бюро расследований задержали руководителя и оперуполномоченного сектора криминальной полиции одного из отделений полиции Одессы за вымогательство взятки в размере 5000 долларов. После получения неправомерной выгоды копы должны были закрыть глаза на злодеяние мужчин, которые угнали транспортное средство. При этом посредником в "сделке" был экс-правоохранитель.