В деле организатора псевдореферендума "ДНР" наметился новый поворот

Роман Лягин / Громадське

Уголовное дело, возбужденного против одного из организаторов псевдореферендума о создании террористической группировки "ДНР" Романа Лягина направят в Киевский апелляционный суд, а оттуда - уже передадут в Верховный суд.

Соответствующее решение было принято коллегией судей во время очередного заседания. Среди свидетелей сторон обвинения — представители захваченного боевиками в Донецке арт-центра Изоляция.

Они отмечают, что именно в этом центре террористы удерживают в заложниках украинских военнослужащих и гражданских лиц.

Кроме того, в начале судебного заседания адвокат потерпевшей стороны Владимир Ефименко подал ходатайство об отводе председательствующего судьи. Он предполагает, что таким образом происходит затягивание процесса - для того, чтобы впоследствии для Лягина выбрали гораздо более мягкую меру пресечения.Суд счел такие доводы достаточными.

Напомним, Роман Лягин, глава "ЦИК ДНР" был задержан 14 июня в столице Украины. Он лично организовывал проведение незаконного референдума "о государственной самостоятельности ДНР".Украинские правоохранители вменяют Лягину госизмену, а именно предоставление РФ и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины.

Лягину грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.