Собирали по частям: под Днепром произошло жуткое ЧП

ДТП под Днепром / Информатор

Жуткое происшествие в среду, 18 декабря, произошло возле Днепра. Отмечается, что мужчина погиб под колесами поезда.

По данным издания Информатор, погибшего буквально разорвало. Его ноги находились в 70 метрах от тела, а его голову отбросило в противоположную сторону.

На данный момент причины, по которым произошла трагедия, неизвестны. Правоохранители рассматривают две версии произошедшего – самоубийство и несчастный случай.

Кроме того, на месте инцидента обнаружили паспорт, водительское удостоверение и ключи от автомобиля, которые были сложены на щебне. Также рядом находился мобильный телефон. Погибшим оказался мужчина 1983 года рождения.

Как ранее сообщал Главред, жуткое ДТП произошло возле села Вишневое Днепропетровской области, где водитель не справился с управлением и авто вылетело в дерево.