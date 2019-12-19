ГПУ обнаружила кражу 10 миллионов на строительстве моста в Станице Луганской

Мост в Станице Луганской обошелся дороже на 10 миллионов из-за злоумышленников / Фото twitter.com/den_kazansky/status

На работах по капитальному ремонту моста в Станице Луганской были сотрудниками Генпрокуратуры выявлены факты злоупотребления и хищения бюджетных средств.

19 декабря правоохранители провели ряд обысков, в ходе которых были изъяты документы о проведении капитального строительства моста через Северский Донец в Станично-Луганском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Как отмечается в материалах следствия, должностные лица одного из управлений Луганской областной государственной администрации заключили сделку с представителями коммерческих структур с целью хищения выделенных на ремонт объектов инфраструктуры бюджетных средств.

Читайте также"Быстро засрут, ибо русский мир": в Сети возмутились из-за "сепарских тряпок" на мосту в Станице ЛуганскойКоммерсанты привлекли субподрядную организацию к ремонту моста в Станице Луганской. Объемы и стоимость работ в документах были изрядно увеличены. По предварительным результатам следствия, указанные лица осуществили хищение на сумму свыше 10 миллионов гривен.

По факту правонарушения проводятся следственные действия и судебные экспертизы с целью установления объема нанесенного ущерба. Злоумышленников обвиняют в злоупотреблении властью или служебным положением, в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

Напомним, президент Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Луганскую область посетил контрольный пункт въезда/выезда Станица Луганская и принял участие в открытии отремонтированного после боевых действий моста.

Президент Украины Владимир Зеленский на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель и обсудил восстановление разрушенного моста вблизи Станицы Луганской.

Как ранее сообщалось, украинские специалисты 24 августа начали демонтаж фортификационных сооружений возле разрушенного моста через Северский Донец в Станице Луганской.