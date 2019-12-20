Взрыв и газ: в центре Киева в результате столкновения пострадали четверо полицейских

Неизвестные устроили драку с полицейскими в центре Киева / УНИАН

В пятницу, 20 декабря, в центре Киева в результате столкновений на улице Крещатик пострадали четверо правоохранителей.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции Киева, к сотрудникам полиции во время несения службы подошла группа агрессивно настроенных человек. Они начали нецензурно выражаться, в результате чего возник конфликт. В ответ на требования полицейских прекратить правонарушения молодчики применили слезоточивый газ и устроили потасовку.

"Для пресечения противоправных действий молодых людей полиция в ответ использовала слезоточивый газ и один из полицейских произвел предварительный выстрел в воздух", - отметили в полиции.

В управление полиции доставили восемь человек для дачи показаний и установления всех обстоятельств инцидента.

Четверо полицейских обратились за медицинской помощью. Событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. После первоочередной проверки действиям правонарушителей будет дана правовая квалификация.

Как передает Апостроф, стычки полиции с группой молодых людей происходили возле стадиона Динамо. При этом также раздался негромкий взрыв.

"Около двух десятков молодых людей вступили в конфликт с полицейскими. В ходе столкновений прогремел взрыв, после чего группа молодых людей сбежала. Полиция за ними погналась, но потом решила не преследовать", - говорится в сообщении.

По данным полиции, взорвалась светошумовая граната.

Напомним, недавно полиция применила силу против протестующих под зданием Верховной Рады после того, как группа людей начала установливать палатки.