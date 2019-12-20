Корчинский предложил назвать сквер Шеремета именем лубянского стрелка

Дмитрий Корчинский предложил назвать киевский сквер в честь Евгения Манюрова / УНИАН

Лидер Братства Дмитрий Корчинский предложил переименовать киевский сквер, названый в честь убитого журналиста Павла Шеремета, в сквер так называемого лубянского стрелка Евгения Манюрова.

Корчинский поделился таким предложением на своей странице в Facebook.

По мнению лидера Братства, заслуги Шеремета перед Украиной сомнительным, а Манюрова в России "подло убили собаки режима".

"Недавно какой-то сквер в Киеве был назван именем Шеремета, заслуги которого перед Киевом, Украиной и зелеными насаждениями сомнительны. Сквер надо переименовать именем Евгения Манюрова, который отличился вчера (19 декабря - Ред.) у здания ФСБ в Москве…", - предложил Корчинский.

Напомним, 19 декабря в Москве на Лубянке произошла стрельба в здании ФСБ. Позже появилась информация, что погиб один ФСБшник, а пять человек - были ранены. После этого СМИ узнали, что стрелок ликвидирован, и его зовут Евгений Манюров.