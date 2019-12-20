Пробуют новый урожай: юные "фермеры" курили по кругу во время протестов под Радой

"Аграрии" протестуют против рынка земли / Фото: скриншот видео

Ажиотаж вызвало обнародованное видео с акции протеста против земельной реформы, которая накануне состоялась под Верховной Радой. Очевидцы запечатлели четверых несовершеннолетних протестующих, которые по очереди курили сигарету.

"Молодые "аграрии" под Верховной Радой пробуют урожай этого года", - подписал автор видео в Facebook.

В ролике, разумеется, сложно разобрать, что именно курят малолетние "фермеры", возможно, это простые сигареты. Однако пользователи в Сети активно фантазировали о том, что протестующие прогуливают школу и что эти перспективные аграрии в будущем будут выращивать табак.

"Обычная шпана и быдлота, каких везде полно", "Раздадут земли крестьянину, а где им коноплю выращивать?", "Проплаченные малолетние долбо*бы, я в ихнем возрасте ходил в спортзал и книжки читал, понимал, что только так можно выйти в люди", "Типичные гости столицы, очень печально", "Задрать штаны да выпороть, чтобы на сраку не сели", "Вот вся и суть "неподкупных" националистов!" – написала интернет-публика.

Как ранее сообщалось, в Верховной Раде произошла потасовка между народными депутатами во время заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики.

Напомним, недавно, полиция применила силу против протестующих под зданием Верховной Рады после того, как группа людей начала устанавливать палатки.