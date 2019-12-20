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Украина подписала с Венгрией соглашение о поставках газа

20 декабря 2019, 23:55

Договор вступит в силу с 1 января 2020 года.

Закупка газа
Украина и Венгрия подписали газовое соглашение / УНИАН

Компания Оператор ГТС Украины и венгерский оператор FGSZ 20 января подписали соглашение об условиях сотрудничества в точках соединения Берегово и Берегдароц.

"Сегодня венгерский оператор FGSZ ltd и ООО Оператор ГТС Украины договорились об условиях сотрудничества в точках соединения Берегово и Берегдароц, что полностью соответствуют правилам трансграничного сотрудничества и законодательству ЕС", - сообщает пресс-служба ОГТС.

Уточняется, что в 2015 году венгерский оператор FGSZ и Укртрансгаз подписывали соглашение на основе сетевого кодекса ЕС.

"Сейчас украинская и венгерская стороны договорились плавно продолжать сотрудничество для обеспечения бесперебойной передачи газа между странами после 1 января 2020 года", - сказано в сообщении.

Как отметили в Венгрии, с 1 января 2020 года в точке соединения Берегово также будут применяться стандартные правила ведения бизнеса, которые до этого были заблокированы для других пользователей сети долгосрочным контрактом с Газпромом.

/ Фото: ОГТС

Таким образом, новый оператор ГТС уже имеет соглашения о взаимодействии с Польшей, Румынией и Венгрией. Переговоры о подобных контрактах со Словакией и Молдовой в настоящее время ведутся в ежедневном режиме, и, как ожидается, будут подписаны в ближайшее время.

Напомним, 20 декабря Украина и Россия на переговорах в Минске подписали важный протокол по транзиту газа и урегулированию претензий.

Как ранее сообщалось, помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что возвращается из Москвы после успешного подписания договора о транзите газа между Украиной и Россией.

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