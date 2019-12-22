В деле об убийстве Шеремета неожиданный поворот: что известно

Убийство Павла Шеремета / УНИАН

В скандальном деле об убийстве журналиста Павла Шеремета появились неожиданные детали. По данному производству на допрос внезапно вызвали журналиста и телеведущего телеканала NewsOne Андрея Павловского.

По словам ведущего, ему позвонили из Главного следственного управления, чтобы передать повестку. При этом Павловский отметил, что причиной стало появление съемочной группы на месте подрыва авто Шеремета.

"Снова вызывают на допрос по убийству Павла Шеремета. Дело в том, что, когда убили Шеремета, моя журналистка находилась на редакционном задании, снимала сюжет о том, куда делись памятники", - сообщил ведущий в видеосообщении в Facebook.

Также он указал, что журналистка побежала к месту происшествия, когда услышала взрыв, и засняла горящее авто.

"Для меня эта история не удивительна, поскольку произошел взрыв в центре города, поэтому там любая съемочная группа могла оказаться на месте", – объяснил Павловский.

Как сообщал Главред, подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому хирургу Юлии Кузьменко, музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Фигурантами дела также являются супруги Владислав и Инна Грищенко.