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"Взорвал сепаров" в песочнице: пропагандисты выдали очередной безумный фейк

23 декабря 2019, 23:34

Очередной бредовый фейк распространила пропаганда Кремля - на этот раз о несовершеннолетнем парне, который решил "взорвать детей-сепаров".

Александр Гаркуша

Прокремлевская пропаганда распространила очередной фейк. На этот раз о том, что в Украине якобы наградили несовершеннолетнего парня, который решил взорвать детей-"сепаров", бросив гранату в песочницу.

Бредовая история активно распространяется в сети. Поддерживающие оккупантов пользователи перекрутили реальные факты о 16-летнем Александре Гаркуше из Днепропетровской области, который на самом деле ценой собственного здоровья спас жизни 5 ребят, когда увидел, как те играли гранатой на детской площадке.

Пропагандисты при этом утверждают, что мальчик якобы организовал взрыв и "теперь, как и папа, герой АТО".

"Корми в*ту дерьмом или как подаются украинские новости за поребриком. Украина – парень спас детей, которые играли гранатой, Рашка – парень бросил гранату, пострадали дети, АТО и другие страшилки", – возмутился на своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").

Ранее Главред писал, что Гришковец смело прошелся по российской пропаганде.

Также напомним, на росТВ признали свою ложь по поводу сбитого малайзийского Боинга.

Россия Кремль пропаганда сепаратист
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