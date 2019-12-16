Вражда и демоны: Гришковец смело прошелся по российской пропаганде

Актер и писатель из РФ Евгений Гришковец в блоге на Newtimes.ru прошелся по пропаганде на росТВ и раскритиковал журналистов за разжигание международных конфликтов.

Деятель культуры подчеркнул, что на российские телевизионщики "смакуют" ужасные новости из Украины и других европейских стран, чем только разжигают вражду между народами.

"Наша пропаганда сладострастно муссирует только чудовищные новости из Украины или из Европы, с подтекстом "мол, мы же говорили, мы предупреждали"… И все это только углубляет и разжигает вражду и самодовольство. Это и есть те самые демоны, о которых мне так хотелось высказаться в произведении "Демоны", — написал Гришковец.

Публицист отмечает, что злорадство – отличительная черта любой пропаганды.

"Главные телевизионные политические шоу практически ничем, кроме злорадства, не занимаются", — подчеркнул он.

Актер добавил, что перестал смотреть криминальные новости и правовые программы после того, как в одной из них увидел арест близкого ему человека, которого очернили и арестовали.

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"Я поймал себя на том, что сам неоднократно злорадно смотрел подобные репортажи о незнакомых мне людях. Злорадство и самодовольство всегда ходят вместе, и нет ничего более постыдного", — признался Гришковец.

Примечательно, что несколько лет назад в интервью "Московскому комсомольцу" Гришковец признался, что провел детство в Донецкой области, но после начала боевых действий на Донбассе туда принципиально не ездит — не хочет незаконно пересекать границу.

Напомним, скандальный продюсер и певец Юрий Бардаш дал провокационное интервью Юрию Дудю, в котором наговорил много про Украину.

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