"Это ошибка": на росТВ признали свою ложь по поводу сбитого малайзийского Боинга

Константин Эрнст и Владимир Путин / 24СМИ

Константин Эрнст, многолетний руководитель российского Первого канала назвал ошибкой пропагандистский сюжет о якобы украинском истребителе, сбившем ракетой малайзийский лайнер Boeing-777 рейса MH-17 летом 2014-го в небе над Донбассом.

С таким заявлением Эрнст выступил в интервью авторитетному американскому изданию The New Yorker. В ноябре 2014-го в новостях по Первому каналу продемонстрировали спутниковый снимок, якобы добытый из недр западных спецслужб. На нем Boeing-777 рейса MH-17 "подвергается атаке украинского истребителя".

Снимок был быстро идентифицированный как фейковый. Но Эрнст ничуть не смутился.

"Да, мы люди, мы делаем ошибки, но не специально", – заявил он.

Читайте такжеТанцы на костях пассажиров сбитого Боинга MH17: Малайзия уже не смотрит в сторону РоссииКроме того, что глава Первого канала категорически отказался признать официальный отчет, касающийся расследования Объединенной следственной группы (JIT) по делу о крушении рейса MH-17.

"Вы верите, что нидерландский отчет – это правда, а я верю, что нидерландский отчет непрофессионален", – заявил Эрнст.

Напомним, более пяти лет назад, 17 июля 2014-го в небе над Донетчине пророссийские террористы сбили самолет модели Boeing-777 авиаперевозчика Malaysia Airlines, выполнявший рейс сообщением "Амстердам – Куала-Лумпур". Расследование установило, что лайнер был сбит с помощью зенитно-ракетного комплекса Бук. Все 298 человек, бывшие на борту, погибли.

Позднее, в июле 2015-года Совбез ООН не поддержал проект резолюции о создании международного трибунала по МН-17 - поскольку Россия использовала свое право вето.