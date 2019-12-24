В порт Одессы зашел американский эсминец, бомбивший Сирию

Американский эсминец USS Ross DDG-71 / Думская

Американский эсминец USS Ross DDG71 во вторник, 24 декабря, зашел в порт Одессы. Встреча с лоцманским катером на рейде порта состоялась в 9:00.

По данным местного издания Думская, уже в 10:00 эсминец был пришвартован к причалу 1-К на Карантинном моле, несмотря на сильный туман.

Сообщается, это американский корабль находиться в регионе с начала российской агрессии против Украины. Так, в 2016 году эсминец вместе с десантным кораблем LSD41 класса Whidbey Island принимал участие в международных учениях Sea Breeze 2016.

Кроме того, в этом году он две недели провел в румынской Констанце и болгарской Варне

Стоит отметить, что корабль оснащен противокорабельными ракетами Harpoon, 90 шахтными пусковыми установками для крылатых ракет Tomahawk, зенитными ракетами RIM-156 SM-2, противолодочными RUM-139 VL-Asroc, а также боевой информационно-управляющей системой Aegis.

В 2017 году с данного корабля бомбили сирийскую авиабазу Шайрат.

Как ранее сообщал Главред, в Одесский порт с дружественным визитом зашел ракетный эсминец США Porter.