В порт Одессы зашел американский эсминец, бомбивший Сирию

Корабль оснащен противокорабельными ракетами Harpoon, пусковыми установками для крылатых ракет Tomahawk, зенитными ракетами и противолодочными.
Американский эсминец USS Ross DDG71 во вторник, 24 декабря, зашел в порт Одессы. Встреча с лоцманским катером на рейде порта состоялась в 9:00.
По данным местного издания Думская, уже в 10:00 эсминец был пришвартован к причалу 1-К на Карантинном моле, несмотря на сильный туман.
Сообщается, это американский корабль находиться в регионе с начала российской агрессии против Украины. Так, в 2016 году эсминец вместе с десантным кораблем LSD41 класса Whidbey Island принимал участие в международных учениях Sea Breeze 2016.
Кроме того, в этом году он две недели провел в румынской Констанце и болгарской Варне
Стоит отметить, что корабль оснащен противокорабельными ракетами Harpoon, 90 шахтными пусковыми установками для крылатых ракет Tomahawk, зенитными ракетами RIM-156 SM-2, противолодочными RUM-139 VL-Asroc, а также боевой информационно-управляющей системой Aegis.
В 2017 году с данного корабля бомбили сирийскую авиабазу Шайрат.
Как ранее сообщал Главред, в Одесский порт с дружественным визитом зашел ракетный эсминец США Porter.