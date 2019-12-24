Дело Грымчака: бывшего замминистра надолго оставили за решеткой

Юрий Грымчак / УНИАН

Высший антикоррупционный суд оставил под стражей экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака.

Об этом написали на своей странице в социально сети Facebook написали представители пресс-службы суда.

Срок действия меры пресечения был продлен на 53 дня (до 14 февраля 2020-го включительно), но с альтернативой внесения залога в размере 1,9 млн грн (около 81 тысячи долларов США).

Напомним, летом 2019-го в Киеве заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Грымчак и его помощник были задержаны за вымогательство взятки 1,1 млн долларов США за "содействие в решении вопросов".