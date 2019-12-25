Эксперт рассказал, реально ли снизить тарифы на отопление и горячую воду

Тарифы, деньги. Иллюстративное фото / УНИАН

Недавнее постановление Кабмина о снижении тарифов на отопление для украинцев на треть вполне реально воплотить в жизнь.

Такое мнение в комментарии порталу ГолосUA озвучил эксперт по политическим и экономическим вопросам Всеволод Степанюк.

"Снизить тарифы на тепло и горячую воду в нынешнем отопительном сезоне на 30% вполне реально. Но это возможно, если снизить цены на газ для коммунального сектора на 50%, что также вполне реально, учитывая цены на мировой газ и на внутреннюю добычу", - заявил он.

По мнению Степанюка, снижение тарифа на отопление возможно лишь при желании и изменении юридической базы, а также - прямого противоречия обязательствам, взятым Украиной перед МВФ.

Напомним, ранее Кабмин во главе с Алексеем Гончаруком принял постановление о снижении цен на отопление для украинцев на 30%. Позднее глава Министерства развития общин и территорий Алена Бабак рассказала о том, сколько украинцы смогут сэкономить на перерасчете платежек за тепло.