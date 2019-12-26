"Гнида сепарская, пошел на х*й": в Харькове одиозного сепаратиста облили зеленкой

Андрея Бородавку облили зеленкой / @freikorps.info

В Харькове журналиста Андрея Бородавку, известного своей пророссийской позицией, облили зеленкой.

Инцидент случился на акции протеста националистов у здания областной госадминистрации, куда пришел Бородавка.

"Журналист" антимайдана Андрей Бородавка решил сегодня наведаться на акцию патриотических организаций под Харьковской ОГА, но ему объяснили, что таким как он нечего там делать, после чего его лицо изменило свой цвет", – говорится в сообщении в Facebook организация Фрайкор.

Видео инцидента можно посмотреть по этой ссылке.

Как отмечают местные СМИ, ранее Бородавке сообщили о подозрении по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины. В 2016 году суд приговорил Бородавку к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком на 2 года.

Напомним, ранее сообщалось, что под апелляционным судом в Киеве журналиста облили мочой.