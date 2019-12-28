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Обмен пленными: в Харькове обвиняемым в теракте суд дал пожизненное и отпустил

28 декабря 2019, 12:00

Суд приговорил обвиняемых к пожизненному заключению с конфискацией имущества.

Обвиняемым в теракте в Харькове дали пожизненное / Скриншот/@suspilne.kharkiv

В субботу, 28 декабря, Фрунзенский районный суд Харькова признал виновными в теракте в феврале 2015 года Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова.

Суд приговорил обвиняемых к пожизненному заключению с конфискацией всего принадлежащего им имущества, однако сразу же изменил меру пресечения на личное обязательство и освободил их.

Суд признал Дворникова виновным по ч. 3 ст. 258 (совершение теракта) , ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боеприпасами) УК Украины, а Тетюцкого и Башлыкова - по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 258 (соучастие в совершении теракта) и ч. 1 ст. 263 УК Украины. Суд также предписал удовлетворить гражданские иски потерпевших в полном объеме.

Как ранее заявил прокурор Владимир Лымарь, что РФ "принципиально заявила" о включении в список на обмен обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в Харькове.

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При этом суд удовлетворил ходатайство прокурора, заявленного в рамках исполнения мирного плана президента об изменении меры пресечения до вступления приговора в силу с содержания под стражей на личное обязательство. Как отмечено в мотивировочной части, суд изменил меру пресечения "с учетом исключительных обстоятельств".

По решению суда обвиняемые должны быть освобождены из-под стражи немедленно.

Отметим, что обвиняемых на заседании суда не было. Они слушали трансляцию в режиме видеоконференции.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская сторона удалила 11 бывших "беркутовцев" из списков для обмена пленными.

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