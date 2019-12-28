"Задница тяжелая, свинцовая дупа": Усика потроллили в жюри Лиги смеха

Александр Усик решил принять участие в юмористическом шоу / TV.ua

Известный украинский боксер Александр Усик в качестве члена жюри принял участие в телевизионном шоу Лига смеха на канале 1+1.

Команда Сборная шоу-бизнеса один из номеров посвятила именитому спортсмену. Видео опубликовано в YouTube.

Согласно сюжету, на сцену вышел боксер-тяжеловес по прозвищу Бритва. Актер напористо начал атаковать Усика различными словесными нападками, ожидая ответной реакции.

"Нокаут, нокдаун или ножевое? Че, Санчес, задница тяжелая, свинцовая дупа?", - обратился к Усику "боксер", после чего юмористы бросились бежать, когда Александр начал вставать с кресла.

К постановке Усик отнесся с юмором. А зрители в зале восприняли актерскую игру смехом и аплодисментами.

Фрагмент можно посмотреть с 11:20 минут:

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Напомним, Оля Полякова сняла новый клип, для участия в котором пригласила известные команды из Лиги Смеха.