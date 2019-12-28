В Египте 22 человека стали жертвами масштабного ДТП

Многочисленные жертвы спровоцировало столкновение грузовика с автобусом.
В Египте на севере страны 28 декабря произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 22 человека погибли и еще семь пострадавших госпитализированы.
Как сообщает Министерство здравоохранения Египта, в районе Порт-Саида столкнулись грузовой автомобиль и автобус, который перевозил местных рабочих, которые трудятся на швейной фабрике.
Причины происшествия выясняют сотрудники правоохранительных органов.
Следует добавить, что это вторая за день крупная авария в Египте. Несколькими часами ранее с грузовиком столкнулся туристический автобус. В результате ДТП погибло шесть человек, еще 24 пострадали. Инцидент произошел на междугородной автотрассе между Каиром и Хургадой в районе населенного пункта Заафарана в 200 км к югу от Каира. В автобусе, помимо египтян, находились туристы из Индии и Малайзии.
Как ранее сообщалось, в аэропорту египетского курортного города Шарм-эль-Шейх после посадки воспламенилось шасси у самолета украинской авиакомпании SkyUp, который совершал рейс из Запорожья.
Напомним, загорелся самолет премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Инцидент произошел в небе по пути в Таиланд.