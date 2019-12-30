"Убьют царя": писатель спрогнозировал будущее Путина

Андрей Курков / Фото: odb.te.ua

Украинский писатель Андрей Курков, который ранее высказал мнение, что президент РФ Владимир Путин проигрывает в войне за реально независимую Украину, рассказал о разнице в менталитете между украинцами и россиянами.

По его мнению, украинцы по своему менталитету больше склонны к демократической анархии запорожских казаков, а россияне запрограммированы на обожание царя, то есть речь идет об "индивидуалистической ментальности против коллективной".

"Украинцы разных этнических происхождений переняли от Украины матрицу социально-политического поведения, которая существовала в 15-16 столетии. Это матрица демократической анархии казачества – территории, которую можно считать страной, но которая не имела фиксированных границ, собственной валюты, рассчитывалась между собой серебром из Польши, золотом из Турции, талерами из Германии. Одновременно имела выборы гетмана, военную юстицию, военные суды и так далее", – сказал Курков в эфире ObozTV.

В то же время, по его словам, в российском обществе - типичная "матрица монархии, которая программирует в человеке обожание царя".

"А когда от царя устают, россияне убивают этого царя и обожествляют следующего", – отметил он.

Также Курков прокомментировал действия Пут на по созданию себе имиджа "батюшки и защитника".

"Столько врагов у России, как сейчас показывает российское телевидение, еще никогда не было даже во времена Советского Союза. Это означает, что если есть враг, его надо, с одной стороны, бояться, остерегаться, а с другой стороны – объединяться вокруг царя и защищать отечество. Эта схема работает. Раньше "за родину, за Сталина", теперь "за родину, за Путина", – резюмировал писатель.

Напомним, ранее российский журналист Александр Невзоров заявил, что президент РФ Владимир Путин живет в искаженной реальности, и объяснил, что такое путинизм.