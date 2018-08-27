Путин проигрывает в войне за реально независимую Украину — Курков

Владимир Путин проигрывает в войне за реально независимую Украину, полагает Андрей Курков / Reuters

Писатель Андрей Курков считает, что власти РФ неуступчивы в деле незаконно осужденного в стране и голодающего украинского режиссера Олега Сенцова, поскольку российский президент Владимир Путин проигрывает в войне за реально независимую Украину.

Главу России не волнует судьба его граждан, задержанных за военные и другие преступления в Украине, здесь он полностью повторяет политику диктатора СССР Иосифа Сталина, считавшего советских солдат, попавших в плен, предателями, рассказал литератор в интервью "Апострофу".

"Причина отказа России даже рассматривать вопрос о Сенцове лежит прежде всего в том факте, что в войне за реально независимую Украину Путин проигрывает. Проигрывает Украину окончательно и бесповоротно", — отметил собеседник.

Курков подчеркнул, что весь мир требует от Путина вывести свои войска с Донбасса, вернуть Крым, прекратить отправлять боезапасы в фейковые "республики" на востоке украинского государства.

"Весь мир от него также сегодня требует освободить Олега Сенцова. Он не реагирует ни на одно из требований, явно считая их равнозначными. То есть выполнение любое из этих требований будет воспринято самим российским президентом и его сторонниками, как признак капитуляции", — добавил автор.

"Знаковым также является то, что судьба собственных российских граждан, задержанных за военные и другие преступления в Украине, его не волнует — здесь он полностью повторяет политику Сталина, считавшего советских солдат, попавших в плен, предателями", — cказал писатель.

"Проще говоря, Украина, требуя освобождения или обмена украинских политзаключенных, пытается вести переговоры с людьми, находящимися ментально в другой эпохе — в эпохе холодной войны, в эпохе, когда вопрос ценности человеческой жизни в лучшем случае вызывал у политиков СССР удивленную улыбку", — заявил он.

Ранее российский писатель-сатирик, публицист Виктор Шендерович выразил мнение, что Олег Сенцов является заложником "малоадекватной психики" Владимир Путин. Ознакомиться с мнением литератора можно здесь.