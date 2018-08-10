Шендерович сказал, абсолютным заложником чего является Путин

Владимир Путин является абсолютным заложником своей малоадекватной психики, сообщил Виктор Шендерович / Reuters

Российский писатель-сатирик, публицист Виктор Шендерович считает, что президент РФ Владимир Путин абсолютный заложник своей малоадекватной психики.

В первую очередь, заложником малоадекватной психики главы России является незаконно осужденный режиссер-украинец Олег Сенцов, поскольку его жизнь под угрозой, рассказал литератор в эфире радио "Эхо Москвы".

По его словам, российские власти выпустят на свободу нашего соотечественника, если поймут, что им "очень больно от его неосвобождения".

"Дело зашло слишком далеко, не с Сенцовым, а с Путиным. Он — абсолютный заложник своей малоадекватной психики. Мы — заложники его малоадекватной психики. В первую очередь, конечно, Сенцов, потому что его жизнь под угрозой", — добавил собеседник. Читайте такжеЗадержание, голодовка, поддержка и творчество: все, что нужно знать о политзаключенном Олеге Сенцове

Ранее двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила, что получила письмо от режиссера. По ее словам, украинец “написал, что конец близок, и он это не про освобождение”.

Позже уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова узнала, что состояние режиссера "удовлетворительное" и прислала его фотографии из колонии.

Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и украинского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

Незаконно осужденный находится в колонии города Лабытнанги, он писал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая объявил бессрочную голодовку. Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ. Потом наш соотечественник согласился на поддерживающую терапию.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд попросил российского президента Владимира Путина помиловать украинца. После этого пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков утверждал, что режиссер не может быть помилован на основании прошения, направленного от имени генсека СЕ.