Распад монобольшинства или роспуск Рады: чего ждать от парламента в 2020 году

2020 год станет испытанием для монобольшинства в Верховной Раде / УНИАН

Недавно Верховная Рада, которая в сентябре начала свою работу, отправилась на межсессионные каникулы. Однако спокойно уйти не вышло – в 2020 году Раде предстоит рассмотреть ряд ключевых законопроектов, среди которых многострадальный вопрос снятия моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения, который так и не успели проголосовать в 2019 году из-за акций протеста.

Чем запомнились первые месяцы нового созыва Рады, смогут ли депутаты прийти к его рассмотрению, ждет ли парламент роспуск и могут ли в Украине произойти досрочные выборы народных депутатов после года работы – Главред узнавал у экспертов.

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента"Владимир Фесенко

Если говорить о позитиве и негативе этой Рады, то именно партийное большинство с турборежимом дали возможность работать более результативно за все время существования украинского парламента.

Другое дело, что из-за чрезмерных темпов работы иногда страдает качество законопроектов и есть нарушения регламента, что смело можно считать минусом.

Вместе с тем, депутаты уже проголосовали достаточное количество важных законодательных инициатив, включая изменения в Конституцию, голосование по снятию депутатской неприкосновенности (хотя конституционно они её отменили, но усложненная процедура в законе "О статусе народного депутата" всё-таки сохранилась), приняли закон о процедуре импичмента. Таким образом, парламент 9 созыва оказался более результативным, чем все предыдущие созывы.

Также к минусам можно отнести и слишком большое количество скандалов с новыми парламентариями, не говоря уже о сохранении традиционной украинской "болезни" - кнопкодавства. Но, как ни парадоксально, эта "болезнь" наблюдается в основном у представителей старых политических сил (например, в ОПЗЖ). Хотя и у "Слуги народа" изначально были подобные нарушения, но двое депутатов, которые нарушали, получили "нагоняй" и после этого ситуация нормализовалась.

На результативность Рады в будущем году могут повлиять проблемы внутри фракции. Подобные сбои мы уже видели в голосованиях в сентябре-октябре, когда возникали внутренние противоречия внутри "Слуги народа". В частности, они наблюдались во время рассмотрения законопроекта об игорном бизнесе и по ряду кадровых назначений. Но эти противоречия некритичны - кризиса, или тем более раскола, во фракции нет, хоть из нее и исключили троих депутатов. Об отсутствии раскола свидетельствует и тот факт, что ни один из депутатов "Слуги народа" (во всяком случае публично), не выступает против Президента Зеленского. И уже в этом кардинальное отличие от отношений внутри бывшей БПП, где 28 депутатов находились в оппозиции непосредственно к президенту.

Безусловно, в оппозиции партии присутствует критика к руководству партии и даже были физические столкновения между отдельными депутатами Слуги народа. Но виной этому различия во взглядах, так как в партии есть депутаты как с либеральными взглядами, так и с военно-патриотическими или открыто пророссийскими, а также сыграло свою роль и то, что кандидатов во фракцию подбирали в спешке. И стало очевидно, что по тем законопроектам, в отношении которых есть противоречия, придется договариваться.

Отмечу также и то, что время от времени проявляются недоразумения в позициях правительства и фракции, например, по земельной реформе и некоторых других законопроектах. Но здесь вопрос, скорее, в правительстве, которое не работает должным образом с парламентским большинством.

Вероятность роспуска Верховной Рады вследствие внутренних проблем в "Слуге народа" невелика. И я объясню почему. Как я уже говорил, раскола пока нет, но при этом некоторые депутаты могут выйти из состава фракции самостоятельно как, например, те же Бужанский или Дубинский. Причём Дубинский заметный человек с большими амбициями, который стремится к самостоятельной публичной деятельности, поэтому рано или поздно он начнёт собственную политическую карьеру. Но абсолютное большинство депутатов "Слуги народа" сохраняет лояльность к президенту и Офису президента - по меньшей мере 80 депутатов стабильно голосуют за то, что предлагают в ОП или в правительстве. Все слова президента о роспуске - это, скорее, профилактическая беседа для поддержания дисциплины. Безусловно, президент может это сделать, но надо ли это ему? Ведь главный критерий для роспуска в том, сможет ли он заново собрать большинство. Даже если под контролем президента останутся 200 или как сейчас 180 депутатов, этого будет достаточно, так как даже если рейтинги будут снижаться, то смысла распускать Раду нет и лучше оставлять гарантированное парламентское большинство. Иначе существует риск получить оппозиционный парламент.

Нужно реально оценивать ситуацию, так как еще неизвестно, что будет в конце года работы Рады. Как минимум, до конца июля распускать парламент нельзя - у Рады, которая была избрана на досрочных выборах, есть год иммунитета. Всё будет зависеть от рейтингов "Слуги народа" - если они будут достаточно высокими и Зеленскому удастся сохранить большинство, он может на это пойти, а если рейтинги будут меньше, чем летом этого года, то более правильно будет сохранить этот состав Верховной Рады, даже несмотря на потерю части депутатов.

Что касается голосования за земельную реформу, которое должно состояться в 2020 году, то законопроект могут принять, если будет достигнут компромисс по объему продажи земли в одни руки - голоса для этого есть. Помимо 227 депутатов СН, которые проголосовали за закон в первом чтении, есть резерв голосов в виде новосозданной депутатской группы "Доверие", в которую входят 17 депутатов. Также, при наличии компромисса, этот закон могут поддержать и депутаты "Голоса". Что касается децентрализации, то здесь ситуация сложнее - голосование в первом чтении и передача в Конституционный суд состоятся, но проблема может возникнуть позже, так как уже сейчас понятно, что 300 голосов ко второму чтению может не быть. А учитывая то, что предыдущие законопроекты, которые были переданы в Конституционный суд были отклонены, закон о децентрализации также придётся переделывать, несмотря на то, что он мало чем отличается от версии, разработанной во времена Порошенко. И самой большой проблемой в новом году могут стать именно конституционные законопроекты, которые могут быть провалены из-за недостатка голосов.

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик

Как таковых достижений нового парламента я не вижу - есть контроверсийные вещи, выполнение которых Верховной Радой можно считать как положительными, так и отрицательными. Например, принятие избирательного кодекса. С одной стороны, позитив в том, что впервые состоялась систематизация избирательного законодательства и нормирование правил, что фактически означает отказ от одноразовых законов под конкретные выборы. Но с другой стороны, законопроект прописан таким образом, что он допускает наличие манипуляций с мажоритаркой.

Подобных неоднозначных инициатив достаточно много - они связаны с экономической сферой, с рынком газа, электроэнергии, пенсионным обеспечением, отдельными секторами IT-индустрии, налоговой сферы. И применение этих законов иногда приводит к непоправимым последствиям. Как, например, путь к упрощению жизни малого бизнеса с помощью принятия целого комплекса законов, которая только затруднили жизнь ФОПам 2 и 3 категорий. Как следствие, люди стали выходить на акции протеста.

Кроме того, ряд депутатских инициатив, которые попадают в зал парламента, противоречат Конституции. Также вызывает вопросы и ряд законодательных инициатив, которые выдвигались монобольшинством, такие как введение императивного мандата, так называемого пакета законодательной инициативы, при котором депутат должен был получить подписи своих коллег для внесения законопроекта - то есть таких инициатив, которые направлены на появление зависимости депутатов от руководства фракции и укрощение любой демократии внутри фракции - это опасные звоночки, которые свидетельствуют о наличии авторитарных настроений в правящей партии, а это не может не пугать оппозицию и общество.

Я убеждён в том, что монобольшинство будет фрагментироваться и дальше, то есть будут выделяться группы, которые будут конкурировать между собой и находиться в оппозиции к руководству фракции. 2020 год станет испытанием для монобольшинства - удастся ли руководству сохранить управляемость процесса, насколько внутренние интересы "Слуги народа" будут балансировать и находить точки соприкосновения и удастся ли им всем остаться в одной фракции. У меня тут есть сомнения, и часть мажоритарщиков, у которых есть люфт самостоятельного поведения, продолжить откалываться. Но речь не идет о выходе из фракции - они, скорее, все чаще будут заявлять о личной позиции.

При этом о роспуске Рады говорить не приходится - скорее, речь идет об отставке Кабмина. Произойти это может в два способа: отставка самого Кабмина и его избрание в действующей Раде с частичным переформатированием монобольшинства, или же отставка правительства, невозможность назначения нового премьера и, соответственно, роспуск парламента.

Во всяком случае, пока нет оснований для роспуска, поскольку за первоочередные инициативы президента парламент голосует. И пока ему удаётся ломать парламент через колено, распускать его нет смысла. Есть, конечно, вопросы по рынку земли, но в остальном ситуация контролируемая. Если же она выйдет из-под контроля, то будут смотреть на рейтинги и уже от этого отталкиваться в том, стоит распускать парламент или нет.

На данный момент рейтинг Зеленского вытягивает всю политическую архитектуру верховной Рады - на его персональном рейтинге завязаны рейтинги Верховной Рады в целом, и, в частности, Слуги народа.

Если говорить об оппозиционных к власти партиях, то в 2020 году для их объединения нет никаких шансов за исключением ситуации, в которой Зеленский пойдет на шаги, которые можно будет трактовать однозначно как капитуляцию (прекращение процессов по сдерживанию России, одностороннее отведение сил, проведение выборов в ОРДЛО и т.д.). В этом случае, разрушение самой Слуги народа только ускорится.

Вопрос земли тоже не объединит оппозицию, так как у каждой из партий разное видение. Вопросы трудового законодательства также отличаются у Евросолидарности и Батькивщины. В 2020 году я больше делаю ставку на появление внепарламентских оппозиционных сил, которые будут сильнее, чем парламентская оппозиция.

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор"Андрей Золотарев

Состав парламента обновился и изначально Верховная Рада, заняв свой пост, стремилась показать, что она будет работать лучше и эффективнее своих предшественников. Отсюда и возник термин турборежима - то есть депутаты готовы работать денно и нощно и в считанные дни принять те законопроекты, о которых предшественники говорили годами.

В сентябре-октябре мы его увидели и он принёс определенные дивиденды. В частности, у Дмитрия Разумкова восприятие в обществе гораздо выше, чем у Андрея Парубия. Но при этом издержками турборежима является критическое качество многих документов, отсутствие коммуникации с обществом, что бьёт по нынешнему составу Верховной Рады и приводит к внутренним конфликтам монобольшинства.

Поэтому дальше очевидно, руководство Верховной Рады окажется перед непростым выбором - как решить такую задачу, демонстрируя с одной стороны высокую продуктивность, а с другой - суметь выстроить нормальную коммуникацию с обществом, в котором нарастает непонимание вот уже несколько недель.

При этом качество законопроектов может в дальнейшем провоцировать повторение ситуации с их отменой в Конституционном суде. Это неизбежно и вопрос лишь в том, сделают ли власти правильные выводы из ошибок первых месяцев работы Верховной Рады или же эти ошибки превратятся в нарастающий ком проблем.

Возможность досрочных выборов в Раду будет зависеть от развития внутриполитической экономической ситуации в стране. Вопросы земли, мирного урегулирования на Донбассе, долгов и пирамиды ОВГЗ - любой из них может стать детонатором острого политического кризиса. И роспуск Верховной Рады - это один из нормальных инструментов разрешения политического конфликта. Ничего страшного в этом нет - например, в Израиле проводят три избирательные кампании за год, так как не могут выбрать устойчивое большинство. У нас возможность досрочных выборов парламента тоже есть, однако, будут выборы или нет, можно будет сказать по итогам весны. В ближайшие полгода конфигурация нынешней Верховной Рады сохранится и пока рейтинг Зеленского будет выше 40%, вокруг его персоны продолжат объединяться. Если же рейтинг просядет, то тогда начнутся центробежные процессы и конфигурация начнет меняться.

Политический аналитик, глава Центра исследований политических ценностей, бывший народный депутат Украины, глава художественного объединения "Остання барикада"Александр Доний

Верховная Рада не является самостоятельным органом и сама не принимает самостоятельных решений, а штампует лишь те, которые спускаются ей сверху. Потому можно говорить, что ситуация держится под контролем Офиса президента, и более того, согласно последним опросам, аккумуляция негатива сосредоточена на Верховной Раде, то есть мы видим, что рейтинг президента высокий, более 70%, рейтинг партии, как это ни странно, тоже немалый, 40-50%, но в тоже время падает рейтинг лояльных органов Верховной Рады и кабинета министров.

Говорить о каких-то законопроектах нелогично, так как по сути депутаты сейчас продолжают деятельность в стиле козака Гаврилюка, который объяснял, как голосовал нажатием зелёной кнопочки.

Если говорить о роспуске Рады и досрочных выборах, то становится понятно, что на данный момент у Зеленского нет другого политического проекта. Поэтому несмотря на неполное контролирование фракции в парламенте, не факт, что после выборов он получит лучший результат. Поэтому угрозы Зеленского о перевыборах скорее используются как кнут для лучшей работы депутатов, нежели как прямая угроза.

В ситуации с рынком земли украинское общество обманывают две стороны, которые заинтересованы в монополизации рынка. С одной стороны, это законопроект властей, который начинался с заоблачной цифры в 210 000 гектаров в одни руки, а с другой стороны - так называемые объединенная оппозиция, которая пропагандирует очередной мораторий, но не на 1 год, а на 3 года. Оба варианта направлены на засилье монополистов и агрохолдингов, внутренних или внешних. Открытие рынка земли в интересах Украины, но при условии предохранителя, который способствовал бы развитию фермерскому делу. Скорее всего, этот законопроект будет принят, так как мораторий не может продолжаться вечно, но при условии того, что планка будет спущена с 210 тысяч до более реалистичной цифры.

Анастасия Заремба