Цирк без животных: в Минкульте анонсировали важное решение

Украина откажется от позорного использования животных в цирке / Фото dailymail.co.uk

В течение 2020 года все государственные цирки Украины прекратят использовать животных в цирковых представлениях. Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

"Цирк без животных. Останется в прошлом позорное для Украины явление использования животных в цирке", - написал Бородянский в Facebook.

По его словам, на данный момент правительство работает над рабочими решениями путей реабилитации животных.

"Все они без исключения будут переданы реабилитационным центрам", - добавил Бородянский.

Напомним, в 2017 году в Киевсовете рекомендовали не давать согласие на размещение передвижных цирков-шапито с животными в столице.

В сентябре 2019 года впервые в Украине суд запретил использовать животных в цирке - такое решение принял Окружной административный суд Одессы.

Как сообщал Главред, в Белой Церкви Киевской области во время представления в цирке Circus on Ice бурый медведь напал на зрителей.