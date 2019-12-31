Украине при одном условии грозят майданы, катаклизмы и война - блогер

События в нашей стране в 2020-м больше зависят от населения, а не от власти, полагает активист.
Блогер, волонтер Юрий Касьянов считает, что Украине в 2020 году грозят майданы, катаклизмы, протесты, вплоть до гражданской войны, в случае пораженческой политики.
В нашей стране очень много людей, которые были на войне, и ни за что не захотят примиряться с врагом, рассказал активист Главреду.
По мнению собеседника, события 2020-го больше зависят от населения Украины, а не от власти.
"Если говорить о будущем, то в 2020 году в Украине в случае пораженческой политики возможны катаклизмы, майданы, протестные выступления, вплоть до гражданской войны…", - заявил он.
Касьянов добавил, что события следующего года очень сложно сейчас прогнозировать, поскольку они не столько зависят от власти, сколько от населения, которое решит - либо воевать, либо принять идею про "мир-дружбу-жвачку" с Российской Федерацией.
Ранее Юрий Касьянов говорил, что отношение президента Владимира Зеленского к войне на востоке Украины отличается от того, каким оно было у экс-президента Петра Порошенко. Волонтер подчеркнул, что Порошенко на президентском посту вел политику "ни войны, ни мира", а Зеленский изначально заявил, что украинское государство не будет воевать, что мы - за мир.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.