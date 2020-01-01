В постели с любовником: Усик попробовал себя в роли актера в новогоднем Квартале

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Легендарный украинский боксер Александр Усик накануне Нового 2020 года временно сменил амплуа и принял участие в качестве актера в праздничном выпуске Вечернего квартала.

На сцене Усик появился в роли любовника. Видео обнародовано в YouTube.

Согласно сценарию, муж, которого играет Евгений Кошевой, застал свою супругу в постели с Александром Усиком. Жена в исполнении Елены Кравец попыталась натравить мужа на любовника. Однако не очень уверенный в себе супруг слегка неадекватно отреагировал на измену супруги.

Как ранее сообщалось, в новогоднем выпуске Вечернего квартала актеры продемонстрировали постановку о народном депутате Богдане Яременко, который заказывал проституток во время работы в сессионном зале Верховной Рады.

Напомним, россияне решили перекупить Лигу Смеха в Украине, и начать показывать у себя. Для этого в Киеве прошла встреча Сергея Светлакова и Александра Незлобина с представителями Квартала.