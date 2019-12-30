  1. Главная
  3. Stars

Программа 1+1 на Новый год: что смотреть на Новогодние праздники

30 декабря 2019, 16:28

Телеканал 1+1 придумал приятную программу в Новогодние праздники для украинцев. Что смотреть на 1+1 на Новый год и Рождество - читай на Главреде.

Что смотреть на Новый год 2020
Что смотреть на Новый год 2020 / Вечерний Квартал

В преддверии Нового года Телеканал 1+1 подготовил неповторимую развлекательную программу с 31 декабря. В Новогодние праздники зрители смогут посмотреть новый Новогодний выпуск Вечернего Квартала, Вечір прем’єр з Катериною Осадчою, концерт Vislovo Время и Стекло, концерт Monatik в Киеве на НСК Олимпийский, Концерт Ніч суперхітів, а Рождественская история с Тиной Кароль будет закрывать серию необычных шоу и концертов.

Что и когда смотреть на 1+1 на Новый год - смотри у Главреда.

Программа 1+1 на Новый год

Новогодний Сніданок з 1+1

31 декабря начнется не с кофе - в 6-30 на 1+1 выйдет новогоднее шоу Сніданок з 1+1, в котором ведущие отправятся на каток, чтобы провести итоговое шоу 2019 года

На экранах появятся сразу все 4 ведущих шоу - Людмила Барбир, Руслан Сеничкин, Неля Шовкопляс и Егор Гордеев.

Журналисты готовят подарок украинцам -  на итогом Сніданку з 1+1 - население страны с Новым годом будут поздравлять украинские полярники.

Читайте такжеЧто посмотреть: лучшие мультфильмы на Новый год 2020

Новогодний Вечерний Квартал

Уже традиционно в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, телеканал 1+1 покажет праздничный выпуск Вечірнього Кварталу. С 20:20 во вторник 31 декабря на сцене появятся популярные украинские звезды и легенда мирового масштаба – исполнитель хита It's My Life Dr. Alban, а юмористы своими шутками напомнят о ярких событиях уходящего года. Одним из сюрпризов также станет особое звучание фирменных песен Вечірнього кварталу – зрители услышат их в исполнении звезд украинского шоу-бизнеса.

Участником юмористического концерта станет также украинский боксер Александр Усик. Вместе с Евгением Кошевым прямо на сцене Вечірнього кварталу он сойдется в поединке за сердце прекрасной Елены Кравец. Шутить "кварталовцы" будут и о настоящих будущих событиях – переписи населения 2020. В постановке юмористов она состоится именно 1 января, пока все точно дома. Кроме этого, зрители увидят одну из самых популярных рубрик юмористического концерта – политическое Discovery, а также традиционный монолог Валерия Жидкова. 

Новогоднее поздравление

Новогоднее поздравление от президента Украины Владимира Зеленского - бывшего продюсера Квартала состоится в 23:55. Поздравление перервет Новогодний выпуск Вечернего Квартала, который продолжится и после поздравления президента.

Вечір прем’єр з Катериною Осадчою

Вечір прем'єр з Катериною Осадчою
Вечір прем'єр з Катериною Осадчою / 1+1

Ночью после концерта в 4:25 начнется шоу Вечір прем’єр з Катериною Осадчою для самых стойких.

На концертном шоу все украинские звезды соберутся вместе, чтобы представить самые яркие новинки. Телезрители смогут оценить дуэт Тины Кароль с группой Бумбокс, узнают от мамы Насти Каменских, какой Потап в роли зятя, и увидят яркий костюм от Дзидзьо. Павел Зибров появится на сцене со своими двойниками и воспоет собственные усы. "О чем я только не пел – глаза, губы, состояние, – а вот теперь наконец новая песня про усы!" – признался во время съемок артист. Главным подарком для зрителей станет мировая премьера от Верки Сердючки – песня Make It Rain Champagne, во время исполнения которой у одной из зрительниц в зале начались преждевременные роды. Кстати, новорожденную девочку назвали Екатериной, в честь телеведущей. Продолжение концерта покажут в 13-20 уже 1 января.

Читайте такжеЛучшие новогодние фильмы: что смотреть на Новый го 2020

Концерт Monatik Love It Ритм

Концерт Димы Монатика на НСК Олимпийский в Киеве, который прошел 1 июня 2019 года выйдет на ТВ на 1+1 1 января в 7:55 утра.

Все световые и акустические эффекты, которые команда Монатика готовила к концерту, вы сможете оценить у себя дома.

Концерт Ніч суперхітів

1 января в 20:15 на 1+1 выходит шоу Концерт Ніч суперхітів. На сцене Дворца Украина собрались 26 самых востребованных звезд украинского шоу-бизнеса, чтобы исполнить свои самые яркие хиты 2019 года. Создатели шоу подготовили множество неожиданностей. Так, Оля Полякова феерично появится на сцене, спустившись на огромном дискоболе из-под потолка, удивят своим размахом декорации к номеру Макса Барских, для которого режиссеры постановщики сконструировали гигантский терновый венок, Jerry Heil споет в огромном ретротелевизоре, а Олег Винник исполнит хит Натали и одновременно будет вести прямую трансляцию в Instagram из-за кулис в поисках той самой Натальи. Вели шоу неожиданные тандемы: ведущие утреннего шоу Сніданок з 1+1 Людмила Барбир и Руслан Сеничкин, Юрий Горбунов и юморист, тренер "Ліги сміху" Юрий Ткач, а также прима-балерина Екатерина Кухар и шоумен Владимир Остапчук.

Ніч Суперхітів 2020
Ніч Суперхітів 2020 / 1+1

Концерт Время и Стекло Vislovo

С новогодней ночи на 1+1 будет показан концерт Vislovo во Дворце Спорта 2019 года, когда Надя Дорофеева и Позитив стартовали свой масштабный концертный тур Vislovo - полный веселья и настоящей качественной музыки под необычные спецэффекты, которые готовились не один месяц.

Читайте такжеЛучшие фильмы 2019: рейтинг фильмов, которые стоит посмотреть

Рождественская история с Тиной Кароль

В рождественские праздники телеканал 1+1 покажет телеверсию рождественского концерта, который восстановит древние украинские традиции колядования и щедрования. Яркие постановки и выступления украинских звезд во время концерта перенесут зрителя в атмосферу настоящего украинского Рождества и подарят новогоднее настроение. Тина Кароль удивит смелыми образами, Monatik представит новый хит о мечтах, Мишель Андраде устроит перфоманс на ледовом катке, а Женский квартал пошутит о суженом Тины Кароль.

Приятным сюрпризом для всех станет лирический перфоманс от группы Беz Обмежень. Солист группы Сергей Тарчинець виковав колыбельную Тиха ніч и соединил ее с хитом Зорі запалали. Номер будет сопроваждаться постановкой на льду от школы Кристалл, а также нежными выступлениями от ярких пар последнего сезона шоу Танців з зірками Анны Ризатдиновой и Александра Прохорова, Елены Шоптенко и Макса Леонова, Даниэля Салема и Юлии Сахневич. Заставит весь зал смеяться номер от "Женского квартала". В шутливой постановке вместе с Тиной Кароль они воссоздадут на сцене гадания на суженого-ряженого, которые традиционно девушки проводят в период рождественских праздников.

Также на 1+1 выйдут самые популярные новогодние и рождественские фильмы.

Тина Кароль Время и Стекло Надя Дорофеева Екатерина Осадчая Вечерний квартал Сніданок з 1+1 Телеканал 1+1 Исполнитель Monatik Позитив новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Программа 1+1 на Новый год: что смотреть на Новогодние праздники». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:33
Лучшие рецепты на Новый год 2020: от класснючих салатов до вкуснейших тортов
17:29
"Хороша, бестия": голенькая Ирина Шейк показала грудь
17:23
Милевский переоделся в Деда Мороза и подарил подарки болельщикам Видео
17:20
Женская стрижка боб – самая модная стрижка 2020 года: как укладывать, фото Фото
17:10
"Прекращение огня": Меркель и Макрон сделали заявление после обмена пленными
16:55
"Не надо зазнаваться": Форвард сборной Украины объяснил свои скандальные слова о России
16:50
Все пленные подвергались пыткам в Украине: в "ДНР" подняли волну беспокойства Фото Видео
16:40
"Поток контрабанды": в Минсоцполитики объяснили "войну" с секонд-хендами
16:33
Уже официально: Помпео приедет в Украину и поговорит с Зеленским и Пристайко
16:28
Программа 1+1 на Новый год: что смотреть на Новогодние праздники
16:27
Ярмоленко получил нового тренера - что ждет украинца
16:09
Стало известно о состоянии освобожденных из плена боевиков украинцев Видео
16:04
Лутковская объяснила, почему нельзя публиковать список пленных, которых выдала Украина Видео
16:03
Выходные на Новый год 2020 и Рождество 2020: сколько Украина отдыхает в январе
15:30
Все гороскопы 2020 – по знакам Зодиака, году рождения и не только
15:09
Украина сделала "подарок" Путину и "открыла путь" для транзита газа
15:00
Маникюр Новый год 2020 - простой новогодний маникюр на короткие ногти 2020 фото Фото
14:51
Селедка под шубой классическая, изысканная и шикарная: лучшие салаты на Новый год 2020
14:48
"Сиськи-лепешки, похожа на транса": полуголая Волочкова взбудоражила сеть
14:40
Погода в новогоднюю ночь: Киеву грозят погодные неприятности
14:28
Убивал законно: скандал с охотой Шуфрича в Африке получил продолжение
14:07
Стройка накрылась: Швейцария бросила Северный поток 2 на произвол судьбы Видео
14:00
Ведьмак 2 сезон: когда выходит продолжение сериала Видео
13:39
Голос Країни 10: Потап стал четвертым судьей шоу в 2020 году Видео
13:35
Украина и Россия завершили переговоры по газу: неутешительные результаты Видео
13:30
"Зеленое чмо": на канале Порошенко пообещали нагнуть и выпороть Зеленского Видео
13:12
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: любовный капкан и семейная драма
13:02
Путин, поздравляя с Новым годом Крысы – щелкнул Зеленского по носу
12:53
Можно ли христианам наряжать елку – история про новогоднюю елку
12:47
Мандалорец 2 сезон: дата выхода, сюжет и актеры
12:43
Обмен пленными с "ЛДНР": Песков объяснил роль Путина
12:27
Транзит газа: у Путина назвали "непростыми" газовые переговоры с Киевом
12:05
Байден нанесет удар: в деле об импичменте Трампу - новый поворот Видео
12:00
РосСМИ пожаловались на новые серьезные проблемы Северного потока-2 Видео
11:39
Как приготовить оливье: рецепт классический и рецепт оливье без лишних калорий
11:30
Рождественские песни и колядки: история с лучшими примерами Видео
11:00
Х-Фактор 10 сезон 16 выпуск смотреть онлайн 28-12-2019 Финал Видео
11:00
Успехи и провалы Зеленского: чью судьбу повторит президент в 2020 году
10:41
Как не стать пленником еды в новогодние праздники: советы диетолога Видео
10:30
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 18 выпуск 3 сезон 27-12-2019 Видео
10:16
На Киевщине горела гостиница, эвакуированы десятки постояльцев
10:15
Жуткое ДТП в России: перевернулся пассажирский автобус, более 20 раненых - фото
09:37
Настойчивый и быстрый: политолог объяснил популярность Зеленского
09:30
Рождество на двоих 2019: трогательная сказка с Эмилией Кларк Видео
09:15
Блогер назвал разницу в отношении Зеленского и Порошенко к войне на Донбассе
09:04
Гороскоп на 30 декабря всех знаков Зодиака: прощание с одиночеством и "война" за привилегии
09:01
Какой будет погода на Новый год 2020: синоптик изменил прогноз Видео
08:49
"Оказался мразью и живодером": обнародованы фото Шуфрича с мертвыми африканскими животными Фото
08:47
Путинская система на грани своего распада мнение
08:28
"Убьют царя": писатель спрогнозировал будущее Путина
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять