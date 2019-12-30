Программа 1+1 на Новый год: что смотреть на Новогодние праздники

Что смотреть на Новый год 2020 / Вечерний Квартал

В преддверии Нового года Телеканал 1+1 подготовил неповторимую развлекательную программу с 31 декабря. В Новогодние праздники зрители смогут посмотреть новый Новогодний выпуск Вечернего Квартала, Вечір прем’єр з Катериною Осадчою, концерт Vislovo Время и Стекло, концерт Monatik в Киеве на НСК Олимпийский, Концерт Ніч суперхітів, а Рождественская история с Тиной Кароль будет закрывать серию необычных шоу и концертов.

Что и когда смотреть на 1+1 на Новый год - смотри у Главреда.

Программа 1+1 на Новый год

Новогодний Сніданок з 1+1

31 декабря начнется не с кофе - в 6-30 на 1+1 выйдет новогоднее шоу Сніданок з 1+1, в котором ведущие отправятся на каток, чтобы провести итоговое шоу 2019 года

На экранах появятся сразу все 4 ведущих шоу - Людмила Барбир, Руслан Сеничкин, Неля Шовкопляс и Егор Гордеев.

Журналисты готовят подарок украинцам - на итогом Сніданку з 1+1 - население страны с Новым годом будут поздравлять украинские полярники.

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Новогодний Вечерний Квартал

Уже традиционно в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, телеканал 1+1 покажет праздничный выпуск Вечірнього Кварталу. С 20:20 во вторник 31 декабря на сцене появятся популярные украинские звезды и легенда мирового масштаба – исполнитель хита It's My Life Dr. Alban, а юмористы своими шутками напомнят о ярких событиях уходящего года. Одним из сюрпризов также станет особое звучание фирменных песен Вечірнього кварталу – зрители услышат их в исполнении звезд украинского шоу-бизнеса.

Участником юмористического концерта станет также украинский боксер Александр Усик. Вместе с Евгением Кошевым прямо на сцене Вечірнього кварталу он сойдется в поединке за сердце прекрасной Елены Кравец. Шутить "кварталовцы" будут и о настоящих будущих событиях – переписи населения 2020. В постановке юмористов она состоится именно 1 января, пока все точно дома. Кроме этого, зрители увидят одну из самых популярных рубрик юмористического концерта – политическое Discovery, а также традиционный монолог Валерия Жидкова.

Новогоднее поздравление

Новогоднее поздравление от президента Украины Владимира Зеленского - бывшего продюсера Квартала состоится в 23:55. Поздравление перервет Новогодний выпуск Вечернего Квартала, который продолжится и после поздравления президента.

Вечір прем’єр з Катериною Осадчою

Вечір прем'єр з Катериною Осадчою / 1+1

Ночью после концерта в 4:25 начнется шоу Вечір прем’єр з Катериною Осадчою для самых стойких.

На концертном шоу все украинские звезды соберутся вместе, чтобы представить самые яркие новинки. Телезрители смогут оценить дуэт Тины Кароль с группой Бумбокс, узнают от мамы Насти Каменских, какой Потап в роли зятя, и увидят яркий костюм от Дзидзьо. Павел Зибров появится на сцене со своими двойниками и воспоет собственные усы. "О чем я только не пел – глаза, губы, состояние, – а вот теперь наконец новая песня про усы!" – признался во время съемок артист. Главным подарком для зрителей станет мировая премьера от Верки Сердючки – песня Make It Rain Champagne, во время исполнения которой у одной из зрительниц в зале начались преждевременные роды. Кстати, новорожденную девочку назвали Екатериной, в честь телеведущей. Продолжение концерта покажут в 13-20 уже 1 января.

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Концерт Monatik Love It Ритм

Концерт Димы Монатика на НСК Олимпийский в Киеве, который прошел 1 июня 2019 года выйдет на ТВ на 1+1 1 января в 7:55 утра.

Все световые и акустические эффекты, которые команда Монатика готовила к концерту, вы сможете оценить у себя дома.

Концерт Ніч суперхітів

1 января в 20:15 на 1+1 выходит шоу Концерт Ніч суперхітів. На сцене Дворца Украина собрались 26 самых востребованных звезд украинского шоу-бизнеса, чтобы исполнить свои самые яркие хиты 2019 года. Создатели шоу подготовили множество неожиданностей. Так, Оля Полякова феерично появится на сцене, спустившись на огромном дискоболе из-под потолка, удивят своим размахом декорации к номеру Макса Барских, для которого режиссеры постановщики сконструировали гигантский терновый венок, Jerry Heil споет в огромном ретротелевизоре, а Олег Винник исполнит хит Натали и одновременно будет вести прямую трансляцию в Instagram из-за кулис в поисках той самой Натальи. Вели шоу неожиданные тандемы: ведущие утреннего шоу Сніданок з 1+1 Людмила Барбир и Руслан Сеничкин, Юрий Горбунов и юморист, тренер "Ліги сміху" Юрий Ткач, а также прима-балерина Екатерина Кухар и шоумен Владимир Остапчук.

Ніч Суперхітів 2020 / 1+1

Концерт Время и Стекло Vislovo

С новогодней ночи на 1+1 будет показан концерт Vislovo во Дворце Спорта 2019 года, когда Надя Дорофеева и Позитив стартовали свой масштабный концертный тур Vislovo - полный веселья и настоящей качественной музыки под необычные спецэффекты, которые готовились не один месяц.

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Рождественская история с Тиной Кароль

В рождественские праздники телеканал 1+1 покажет телеверсию рождественского концерта, который восстановит древние украинские традиции колядования и щедрования. Яркие постановки и выступления украинских звезд во время концерта перенесут зрителя в атмосферу настоящего украинского Рождества и подарят новогоднее настроение. Тина Кароль удивит смелыми образами, Monatik представит новый хит о мечтах, Мишель Андраде устроит перфоманс на ледовом катке, а Женский квартал пошутит о суженом Тины Кароль.

Приятным сюрпризом для всех станет лирический перфоманс от группы Беz Обмежень. Солист группы Сергей Тарчинець виковав колыбельную Тиха ніч и соединил ее с хитом Зорі запалали. Номер будет сопроваждаться постановкой на льду от школы Кристалл, а также нежными выступлениями от ярких пар последнего сезона шоу Танців з зірками Анны Ризатдиновой и Александра Прохорова, Елены Шоптенко и Макса Леонова, Даниэля Салема и Юлии Сахневич. Заставит весь зал смеяться номер от "Женского квартала". В шутливой постановке вместе с Тиной Кароль они воссоздадут на сцене гадания на суженого-ряженого, которые традиционно девушки проводят в период рождественских праздников.

Также на 1+1 выйдут самые популярные новогодние и рождественские фильмы.