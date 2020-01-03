Сотрудница Офиса генпрокурора попалась на торговле наркотиками - подробности

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Чиновница Генпрокуратуры, которая работала в канцелярии, была задержана по подозрению в сбыте метадона.

По информации пресс-службы Офиса генпрокурора, во время обыска по месту ее проживания в пгт Бородянка Киевской области обнаружено и изъято 30 таблеток метадона. Противоправную деятельность удалось пресечь благодаря бдительности местных жителей, которые сообщили в правоохранительные органы о возможных фактах сбыта наркотиков.

"Задержанная должность прокурора никогда не занимала и на время противоправной деятельности в Офис Генерального прокурора не была переведена", - сказано в сообщении.

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