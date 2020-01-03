Сотрудница Офиса генпрокурора попалась на торговле наркотиками - подробности

Сотрудницу Генпрокуратуры поймали на торговле наркотиками - у нее дома обнаружили таблетки медатона.
Чиновница Генпрокуратуры, которая работала в канцелярии, была задержана по подозрению в сбыте метадона.
По информации пресс-службы Офиса генпрокурора, во время обыска по месту ее проживания в пгт Бородянка Киевской области обнаружено и изъято 30 таблеток метадона. Противоправную деятельность удалось пресечь благодаря бдительности местных жителей, которые сообщили в правоохранительные органы о возможных фактах сбыта наркотиков.
"Задержанная должность прокурора никогда не занимала и на время противоправной деятельности в Офис Генерального прокурора не была переведена", - сказано в сообщении.
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