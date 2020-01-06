Выбитые зубы и проблемы с сердцем: стало известно, как украинцев пытали в плену

В Минветеранов работают с освобожденными из плена украинцами / Reuters

По словам советника министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц по медицинским вопросам Татьяны Тимошенко рассказала о помощи, в которой нуждаются освобожденные из плена украинцы.

По ее словам, в первую очередь освобожденным из плена украинцам необходимо получить стоматологические услуги, в том числе со сложными манипуляциями, имплантацией, которые будут предоставлены им бесплатно.

"Минветеранов удалось договориться с ассоциацией стоматологов об их содействии. Также у тех, кто был лишен личной свободы, наблюдаются кардиологические проблемы, у некоторых имеющиеся челюстно-лицевые повреждения, в частности из-за пыток и издевательств, которым они подвергались в плену", - рассказала Тимошенко.

Также с людьми ежедневно работают психологи, предоставляя им комплексную помощь и поддержку.

Сотрудники Минветеранов ежедневно посещают тех, кто 29 декабря был освобожден, доставлен в Киев и размещен в клинической больнице Феофания.

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"Люди нуждаются в юридических консультациях и помощи, в первую очередь им всем необходимо восстановление документов: паспорт, водительское удостоверение и другие. Это нужно в том числе и для того, чтобы в дальнейшем комиссия могла обработать их обращения по поводу выплаты им 100 тысяч гривен материальной помощи", - сообщил начальник управления Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Сергей Мокренюк.

Как ранее сообщал Главред, в рамках обмена Украина вернула 76 человек, а отдала боевикам 127.