Повышение пенсий 2020: кого из украинцев осчастливят

Пенсии / УНИАН

В Украине уже с первого месяца нового, 2020 года, увеличат пенсии для некоторых категорий украинцев.

Как сообщают представители пресс-службы Пенсионного фонда, в связи с повышением минимальной зарплаты с 1 января (с 4173 до 4723 гривен) автоматически подлежат перерасчету и государственных выплат для неработающих пенсионеров.

Кроме того, пенсии повысят для категорий пенсионеров, которые достигли возраста 65 лет и имеющих страховой стаж сроком не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

Минимальные выплаты увеличатся в диапазоне от 220 гривен до 1889 гривен. Как добавили в Пенсионном фонде, тем людям, которым в 2020-м году исполнится 65 лет, проведут перерасчет при наличии необходимого стажа.

Напомним, ранее Главред публиковал подробный материал по поводу того, какой будет зарплата и пенсии в Украине 2020 года.