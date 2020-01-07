"Не рассчитали силы": в Киеве банда подростков убила мужчину – фото 18+

Полиция расследует убийство в Деснянском районе Киева / УНИАН

В ночь на вторник, 7 января, в Деснянском районе Киева рядом с домом по улице Маяковского, 11Б обнаружили труп мужчины с пробитой головой.

Как рассказал свидетель преступления, он увидел, как люди, напавшие на жертву, скрылись в соседний подъезд, передает Киев оперативный.

Уже утром полицейские после отработки информации задержали всех участников убийства. Ими оказались: два парня 19-лет, один 16-ти и еще одна девушка 14-лет, которые сдали еще двух - мужчину 30-лет и парня 17-лет.

"Говорят, что хотели просто ограбить мужчину и немного не рассчитали силы...", - сказано в сообщении.

/ @KyivOperativ

Как ранее сообщал Главред, владельцы квартиры в Киеве обнаружили изрезанные тела двух девушек. Позже правоохранители озвучили данные подозреваемых в убийстве. По данному факту открыли уголовное производство. Позднее полиция задержала подозреваемых в убийстве.