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Крушение Боинг 737 МАУ: Иран не отдаст черные ящики Boeing

8 января 2020, 14:50

Иранская сторона не хочет отдавать черные ящики Боинг 737-800 американцам.

Иранская сторона не отдаст самописцы потерпевшего крушение самолета МАУ корпорации Boeing - Авиакатастрофы сегодня
Иран не отдаст самописцы потерпевшего крушение самолета МАУ корпорации Boeing / Скриншот

Найденные самописцы (черные ящики) потерпевшего крушение в Иране самолета Боинг 737-800 авиакомпании Международные авиалинии Украины иранская сторона решила не передавать американской корпорации-производителю - Boeing. 

Государство, в которое самописцы Боинг 737 передадут для расшифровки, пока не выбрано, приводит слова главы иранской Организации гражданской авиации Али Абедзаде агентство Mehr.

По его словам, причина крушения самолета МАУ не будет раскрыта до завершения анализа данных самописца.

"Мы не передадим черный ящик производителю и американцам", - сказал Абедзаде.

Напомним, Боинг 737-800 разбился 8 января под Тегераном после взлета из аэропорта Имама Хомейни. В результате авиакатастрофы погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа.

Ранее США нанесли авиаудар в районе аэропорта столицы Ирака Багдада и убили иранского генерала, главу спецподразделения Аль-Кудс Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Позже Иран обстрелял иракские базы с американскими военными.

Боинг Черные ящики Боинг 737-800 Али Абедзаде
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