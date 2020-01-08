Украинцам приготовили "сюрприз" с платежками: сколько придется платить

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Жителям Киева приготовили приятный сюрприз с тарифами на коммунальные услуги. Так, уже в платежках за декабрь Киевтеплоэнерго пообещало уменьшить начисления на 22-23%.

"Основанием для перерасчета является принятие 24 декабря 2019 года Кабинетом министров Украины постановления № 1082 "Некоторые вопросы начисления (определения) платы за тепловую энергию и услуги по централизованному отоплению, централизованному снабжению горячей воды для потребителей в связи с изменением цены природного газа", - говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Отмечается, что изменение тарифа на услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения связано с изменением цены на природный газ, удельный вес которого при расчетах оставляет 80%. При этом указано, что перерасчет тарифов коснется всех категория населения.

Как ранее сообщал Главред, в Киеве для потребителей были изменены тарифы на отопление и горячую воду.