Крушение Боинга в Тегеране: очевидцы рассказали о героизме пилотов самолета МАУ

Боинг 737 МАУ разбился в Тегеране 8 января / Reuters

Стали известны новые подробности крушения украинского Boeing 737 авиакомпании МАУ в Иране 8 января. Очевидцы трагедии считают, что пилоты смертельного рейса сделали все, чтобы самолет не рухнул на жилые дома.

Как рассказал один из свидетелей авиакатастрофы, лайнер загорелся еще в воздухе - правый борт и хвост самолета были полностью охвачены огнем.

"Я думаю, пилот делал все возможное, чтобы самолет не рухнул на жилые здания. В 20-30 метрах от тех домов борт упал в парке Лале, снеся ограждение футбольного поля, а затем взорвался и сгорел", – рассказал мужчина.

После крушения Боинга в Тегеране ближайшие 500-600 метров от места происшествия были усеяны фрагментами мертвых тел, которые невозможно опознать.

Тем временем другие местные жители рассказали, что ночью их разбудил жуткий грохот. Сначала они подумали, что упал метеорит.

"Мы спали, когда упал самолет. Проснулись от громкого звука и удара, посмотрели в окно и увидели огромный огненный шар. Подумали, что это пылает грузовик, а потом узнали, что это был самолет", – рассказал ТСН один из очевидцев.

Напомним, в Сеть слили новое видео крушения Боинг 737 МАУ в Тегеране. Трагедию зафиксировали камеры наблюдения.

Ранее появился предварительный отчет Организации гражданской авиации Ирана, в котором говорится о том, что Боинг МАУ пытался вернуться в аэропорт Тегерана - об этом свидетельствует траектория его полета. Причиной крушения самолета назвали возгорание.

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заслушал отчет оперативного штаба по вопросам авиакатастрофы самолета в Иране. Отрабатываются несколько версий причин катастрофы лайнера. В четверг, 9 января, в Украине объявлен день траура по жертвам катастрофы самолета Боинг 737 МАУ.